بعد رفض إيران مقابلة مبعوثي ترامب.. ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد رفض إيران الاجتماع مع مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قطر، ما يزيد الضغط على وقف إطلاق النار المؤقت.
وبحلول الساعة 10:35 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لشهر أغسطس المقبل بنسبة 0.24% إلى 69.67 دولار للبرميل، بحسب RT.
فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" لشهر سبتمبر المقبل بنسبة 0.29% إلى 73.16 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته البيانات.
ووصل جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، والمبعوث ستيف ويتكوف إلى الدوحة أمس، الثلاثاء، لإجراء ما وصفه البيت الأبيض بمحادثات "رفيعة المستوى"، لكن إيران وقطر المضيفة قالتا إنهما سيجتمعان مع الوسطاء، وليس مع الإيرانيين أنفسهم.