بعد رفض إيران مقابلة مبعوثي ترامب.. ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد رفض إيران الاجتماع مع مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قطر، ما يزيد الضغط على ​وقف إطلاق النار المؤقت.

وبحلول الساعة 10:35 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لشهر أغسطس المقبل بنسبة 0.24% إلى 69.67 دولار للبرميل، بحسب RT.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" لشهر سبتمبر المقبل بنسبة 0.29% إلى 73.16 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته البيانات.

ووصل جاريد كوشنر، صهر الرئيس ​الأمريكي، والمبعوث ستيف ويتكوف إلى الدوحة أمس، الثلاثاء، لإجراء ما وصفه البيت الأبيض بمحادثات "رفيعة ​المستوى"، لكن إيران وقطر المضيفة قالتا إنهما سيجتمعان مع الوسطاء، وليس مع ⁠الإيرانيين أنفسهم.