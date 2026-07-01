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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يعلن عن مؤتمر جمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي.. فما السبب؟

ترامب
ترامب
محمد على

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن عقد مؤتمر للحزب الجمهوري في منتصف ولايته الثانية، في محاولة منه لتعزيز الحزب قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر.

عادةً ما يعقد الحزبان الرئيسيان في الولايات المتحدة، الجمهوري والديمقراطي، مؤتمراتهما قبل الانتخابات الرئاسية التي تُجرى كل أربع سنوات، والمقرر إجراؤها في عام 2028.

لكن ترامب قال إن الجمهوريين سيعقدون مؤتمراً في دالاس في سبتمبر، أي قبل شهرين من الانتخابات التي يخشى فيها العديد من الجمهوريين فقدان السيطرة على الكونجرس.

قال ترامب على منصته "تروث سوشيال": “سيكون الأمر رائعاً! لم يحدث هذا من قبل، وسيكون حدثاً تاريخياً بكل معنى الكلمة. ستحتل دالاس مركز الصدارة يومي 9 و10 سبتمبر، حيث سنحتفل بأمتنا وإنجازاتنا ومستقبلنا المشرق".

ويبدو أن ترامب يركز بشكل متزايد على انتخابات التجديد النصفي، وسط مخاوف من أن تؤدي شعبيته المتدنية بسبب الحرب الإيرانية وارتفاع تكاليف المعيشة إلى تراجع أداء الحزب الجمهوري.

حذّر الرئيس البالغ من العمر 80 عامًا من أن الديمقراطيين قد يعزلونه للمرة الثالثة إذا سيطروا على الكونجرس، وقد حوّل موظفين رئيسيين من البيت الأبيض لإدارة العمليات الجمهورية.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، رفعت المحكمة العليا الأمريكية القيود المفروضة على حجم الأموال التي يمكن للأحزاب السياسية إنفاقها بالتنسيق مع المرشحين، في قضية قد تفيد الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي.

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