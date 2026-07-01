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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يقرر عدم استئناف الحملة العسكرية.. وكوشنر وويتكوف يجريان محادثات إيجابية

ترامب و جاريد كوشنر وستيف ويتكوف
ترامب و جاريد كوشنر وستيف ويتكوف
محمد على

أفاد مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية بأن المفاوضين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف أجريا محادثات إيجابية مع قادة إقليميين في قطر، وأن المحادثات الفنية مع إيران تتقدم، في ظل سعي البلدين لتخفيف حدة التوترات في أعقاب الهجمات الأخيرة التي هددت وقف إطلاق النار الهش أصلاً.

وكان الأمريكيان في الدوحة ضمن جولة من المحادثات غير المباشرة الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق سلام طويل الأمد. 
 

وقد فتح اتفاق مؤقت وُقِّع في وقت سابق من هذا الشهر الباب أمام فترة تفاوض مدتها 60 يوماً، إلا أن هذه الجهود واجهت انتكاسة في الأيام الأخيرة بعد سلسلة من الاشتباكات في مضيق هرمز.

وكان ويتكوف وكوشنر قد عادا إلى الدوحة لإجراء هذه المحادثات بعد أن اتفقت الولايات المتحدة وإيران على وقف هجماتهما المتجددة. 


ومع ذلك، فإن حالة عدم اليقين التي تُخيّم على هذه المحادثات تُبرز حساسية المفاوضات والمسار المعقد الذي ينتظر كلاً من واشنطن وطهران في سعيهما للتوصل إلى اتفاق أوسع.
 

قلّل مسؤولون قطريون من التوقعات بشأن المفاوضات الجديدة، قائلين إن كبار مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يلتقوا مباشرة بنظرائهم الإيرانيين.
وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لتقديم آخر المستجدات حول المناقشات، إن التقدم مستمر في المحادثات الفنية المنفصلة، التي يجريها ممثلون من مستويات أدنى.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين لم تسمهم، مساء الثلاثاء، أن ترامب قرر عدم استئناف حملة عسكرية واسعة النطاق، وأبلغ مساعديه أنه لا يمانع في امتداد المفاوضات لما بعد الموعد النهائي المحدد في 18 أغسطس.

ونقل التقرير عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب درس العودة إلى حرب شاملة مع إيران، مشيراً إلى أنه أجرى عدة محادثات في الأيام الأخيرة مع وزير الدفاع بيت هيجسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين بشأن المزيد من الضربات، لكنه قرر الالتزام بالمحادثات الدبلوماسية في الوقت الراهن.
 

الأمريكية كوشنر ويتكوف إيجابية قطر إيران إطلاق النار

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