بالتزامن حملة مكافحة الفساد .. مسيرة مجهولة تخترق أجواء المنطقة الخضراء بالعراق

نجحت وحدات الدفاع الجوي العراقية في إسقاط طائرة مسيرة مجهولة في أجواء المنطقة الخضراء المحصنة.

وبحسب وسائل إعلام عراقية والتي نقلت عن مصادر أمني ؛ فإن الدفاعات الأرضية والقوات المكلفة بحماية المنطقة الخضراء تصدت لطائرة مسيرة خرقت الأجواء، حيث أُطلق عليها وابل من الرصاص لإجبارها على تغيير مسارها أو إسقاطها، بعد أن ظلت أهدافها وغاياتها مجهولة.

وشددت المصادر على أن الطائرة سقطت لاحقاً فوق أحد المنازل السكنية في "مدينة الصدر" شرقي العاصمة، مما تسبب بإلحاق أضرار مادية بالمنزل.

ويأتي هذا الخرق الأمني في وقت تفرض فيه الحكومة العراقية إجراءات أمنية مشددة وغير مسبوقة في العاصمة، وذلك بالتزامن مع حملة واسعة تشنها الأجهزة المختصة لملاحقة واعتقال المتورطين بملفات فساد كبرى، ضمن مساعي الحكومة لتعزيز سلطة القانون ومكافحة الفساد.