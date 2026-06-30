العراق يجدد رفضه للتصعيد: لا للهجمات على دول الخليج ولا لتوسيع الحرب مع إيران

جدد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، تأكيد موقف بلاده الرافض لأي هجمات تستهدف دول الخليج، مشددًا في الوقت ذاته على رفض بغداد لاستمرار الحرب أو اتساع رقعتها مع إيران.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في بغداد مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، أكد حسين أن العراق يتمسك بموقفه الداعي إلى تجنب التصعيد، قائلاً: "نجدد موقف العراق الثابت برفض الحرب وتوسعها".

ويأتي هذا الموقف في إطار مساعي بغداد لدعم الاستقرار الإقليمي، والدعوة إلى اعتماد الحوار والتهدئة لمعالجة الأزمات وتجنب أي تصعيد يهدد أمن المنطقة.