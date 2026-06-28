رئيس العراق يؤكد دعم بلاده لتعزيز السلم الإقليمي والحفاظ على سيادة الدول

أكد الرئيس العراقي نزار آميدي، دعم بلاده لكل إجراء يعزز السلم الإقليمي، ويحفظ سيادة الدول، ويسهم في تسوية الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية، بعيدا عن التصعيد واستخدام القوة.

وذكرت رئاسة الجمهورية العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية ( واع ) ـ أن الرئيس نزار، استقبل اليوم / الأحد / في قصر بغداد، وزير خارجية إيران عباس عراقجي، والوفد المرافق له، حيث بحثا الأوضاع الإقليمية والدولية، والتطورات في المنطقة، وضرورة تجنيبها المزيد من التوتر، فضلا عن الاتفاق الأخير بين إيران والولايات المتحدة حول وقف الحرب.

وشدد الرئيس العراقي على أهمية الاحتكام إلى حوار يهيئ لبيئة أكثر استقرارا، ويؤسس لتفاهمات مستدامة تعالج الملفات العالقة وتخدم الأمن والاستقرار.

بدوره، أعرب عراقجي عن تقدير بلاده لمواقف العراق وسعيه لاحتواء الأزمات وتقريب وجهات النظر، مؤكدا حرص إيران على مواصلة التنسيق والتشاور المشترك وتهيئة أرضيةً أوسع للتعاون والتفاهم إزاء القضايا والمستجدات الراهنة.