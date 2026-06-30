قضية فساد كبرى .. ضبط 40 مليون دولار و100 مليار دينار في العراق

كشفت مصادر لقناة العربية، اليوم، عن ضبط 40 مليون دولار أميركي و100 مليار دينار عراقي حتى الآن، ضمن واحدة من أكبر قضايا الفساد التي تشهدها العراق في الفترة الأخيرة، في تطور يعكس اتساع نطاق التحقيقات التي تقودها السلطات القضائية والأمنية لاسترداد الأموال العامة وملاحقة المتورطين في ملفات الفساد.

وحسب ما نقلته المصادر، فإن المبالغ المضبوطة تأتي ضمن إجراءات تحقيق موسعة لا تزال مستمرة، وسط توقعات بالكشف عن المزيد من الأموال والأصول المرتبطة بالقضية خلال الفترة المقبلة. ولم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية كاملة بشأن جميع المتهمين أو الجهات التي تعود إليها تلك الأموال، بينما تؤكد السلطات أن التحقيقات ما زالت مفتوحة.

تأتي هذه التطورات امتدادًا لحملة عراقية متصاعدة لمكافحة الفساد، إذ أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي خلال الأيام الماضية عن ضبط مبالغ مالية ضخمة كانت مخبأة داخل منازل وحفر تحت الأرض، إلى جانب مصادرة عقارات ومركبات ومصوغات ذهبية، في إطار التحقيق بقضايا تتعلق بمسئولين سابقين في قطاع النفط.

وأشارت البيانات الرسمية إلى أن عمليات الضبط السابقة شملت عشرات المليارات من الدنانير العراقية وملايين الدولارات، مع استمرار ملاحقة المتورطين وتجميد أصولهم.

وتعد مكافحة الفساد أحد أبرز التحديات التي تواجه الحكومات العراقية المتعاقبة، في ظل خسائر اقتصادية كبيرة تكبدها المال العام خلال السنوات الماضية نتيجة قضايا اختلاس وهدر للمال العام.

وتعهدت الحكومة الحالية بتشديد الإجراءات القانونية، وتعزيز التعاون بين الأجهزة الرقابية والقضائية لاستعادة الأموال المنهوبة وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

ويرى مراقبون أن حجم الأموال المضبوطة في القضية الحالية يعكس اتساع شبكات الفساد داخل بعض مؤسسات الدولة، ويؤكد أهمية استمرار التحقيقات للوصول إلى جميع الأطراف المتورطة، مع ضمان الشفافية في إعلان نتائجها للرأي العام.

وفي الوقت الذي تتواصل فيه عمليات التفتيش والتحقيق، تؤكد السلطات العراقية أن الإجراءات القضائية تُنفذ وفق الأطر القانونية، وأن أي معلومات نهائية بشأن القضية ستصدر عبر الجهات الرسمية المختصة، مع استمرار العمل على حصر الأموال والأصول المرتبطة بالمتهمين واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

ويترقب الشارع العراقي نتائج هذه التحقيقات، باعتبارها اختبارًا جديدًا لجدية الدولة في مواجهة الفساد، واستعادة الثقة بالمؤسسات الرقابية والقضائية، خاصة مع تزايد المطالب الشعبية بمحاسبة المتورطين واسترداد الأموال العامة التي تمثل حقًا للمواطنين والدولة.