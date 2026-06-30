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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قصف مكثف على قطاع غزة.. واعتداءات واسعة للمستوطنين بالضفة الغربية والقدس المحتلة

قصف مكثف على قطاع غزة.. واعتداءات واسعة للمستوطنين بالضفة الغربية والقدس المحتلة
قصف مكثف على قطاع غزة.. واعتداءات واسعة للمستوطنين بالضفة الغربية والقدس المحتلة
أ ش أ

شهدت مدن خان يونس ورفح وغزة، اليوم، عمليات عسكرية مكثفة للاحتلال الإسرائيلي شملت قصفا مدفعيا ونسفا لمنازل ومنشآت مدنية، ما أسفر عن إصابات جديدة وتشريد عشرات العائلات، وذلك بالتزامن مع حملة اقتحامات واعتقالات واعتداءات للمستوطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال نفذت فجرا أربع عمليات نسف ضخمة استهدفت منازل في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية لمدينة خان يونس، بالتزامن مع قصف مدفعي طال شمال غربي رفح.
كما فجرت القوات الإسرائيلية روبوتاً مفخخاً محركاً بكميات كبيرة من المتفجرات لتدمير منازل في حي التفاح بقطاع غزة، وسط إطلاق نار مكثف وانفجارات امتدت إلى حيي الشجاعية والشيخ رضوان؛ حيث أسفر قصف جوي قرب مفترق الشيخ رضوان عن إصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة.
وفي السياق..أفادت مصادر طبية باستشهاد ثمانية فلسطينيين، بينهم طفلان، أمس الاثنين، ليرتفع عدد الشهداء منذ بدء خروقات وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025 إلى 1045 شهيداً، إضافة إلى 3380 إصابة، كما أصيب عدد من المواطنين، اليوم الثلاثاء، جراء قصف للاحتلال شمال مدينة غزة.
وفيما يتعلق بالوضع في القدس..أفادت "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت معهد قلنديا، الكائن في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.
وذكرت محافظة القدس،في بيان،أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم قلنديا، وأغلقت شارعه بالاتجاهين، قبل أن تقتحم معهد قلنديا التابع لوكالة غوث تشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وفي نابلس بالضفة الغربية..هاجم مستوطنون طاقم المجلس القروي في عصيرة القبلية جنوب نابلس.
وقال رئيس المجلس القروي عبد القادر مخلوف، إنه توجه برفقة أعضاء المجلس وطواقمه لإطفاء حريق اندلع بين القرية وقرية عوريف، وبعد تمكنهم من إخماده، هاجمهم مستوطنون من مستوطنة "يتسهار" بالحجارة وغاز الفلفل، ما أدى إلى تحطم مركبتين وإصابته وعضو المجلس إبراهيم أحمد بالاختناق، وقد جرى نقلهما إلى المركز الصحي لتلقي العلاج.
وفي بيت لحم..هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ملعب مدرسة بتير الثانوية للذكور في بلدة بتير، غرب بيت لحم.
وقال رئيس مجلس بلدي بتير، أكرم بدر، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في محيط المدرسة، قرب سكة الحديد، قبل أن تهدم السور الاستنادي المحيط بالملعب، ثم جرفت أرضيته بالكامل، مضيفا أن الملعب يعود إنشاؤه إلى أكثر من 60 عاماً، ويُعد من المرافق الرياضية والخدمية المهمة في البلدة.

مدن خان يونس رفح وغزة عمليات عسكرية مكثفة للاحتلال الإسرائيلي قصفا مدفعيا تشريد عشرات العائلات اعتداءات للمستوطنين

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