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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حملة موسعة لمكافحة الفساد.. العراق يطارد مسؤولين ونوابًا في البرلمان

العراق
العراق
البهى عمرو

قالت هبة التميمي، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من العراق، إن التحقيقات الجارية في واحدة من أكبر قضايا الفساد في العراق منذ عام 2003 أسفرت، وفق مصادر لوكالة الأنباء العراقية، عن توجيه الاتهامات إلى 47 شخصًا، بينهم 12 نائبًا حاليًا وسابقًا، ووكلاء وزارات، ومسؤولون حكوميون، ورجال أعمال.

وأوضحت أن القضية بدأت قبل نحو أربعة أسابيع، عقب اعتقال وكيل وزارة النفط لشؤون بيجي، عدنان الدليمي، الذي قادت اعترافاته إلى كشف شبكة واسعة من المتورطين. وأضافت أن جميع الموقوفين أُحيلوا إلى هيئة النزاهة، بإشراف مباشر من رئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى.

وأشارت التميمي إلى أن الأجهزة الأمنية نفذت مداهمات في عدة مناطق ببغداد ومحافظات أخرى، شملت شركة نفط الوسط، بالتزامن مع إصدار أوامر منع سفر بحق عدد من السياسيين، مؤكدة أن التحقيقات انطلقت من وزارة النفط قبل أن تتوسع لتشمل شخصيات ومؤسسات أخرى.

العراق البرلمان القاهرة الإخبارية

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