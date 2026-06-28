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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

العراق تحارب الفساد ..القبض على 43 مسؤولين كبار في البلاد

قوات الأمن العراقية
قوات الأمن العراقية
محمود نوفل

أفادت مصادر عراقية مطلعة بأن السلطات في بغداد أطلقت أكبر عملية لملاحقة الفساد في البلاد، حيث أسفرت حتى الان عن اعتقال 43 مسؤولا وسياسيا، على أن تستكمل في مرحلة ثانية وتطال شخصيات من "الدرجة الأولى".

وقالت "العملية التي انطلقت تعتبر الجزء الأول، وبلغ مجموع المعتقلين فيها 43 شخصاً، تم الأفراج عن عدد منهم".

وأضاف : المعتقلين من بينهم موظفون ومديرين عامين وسياسيين ورجال أعمال ونواب، وجرت باشراف مباشر من قبل رئيس الوزراء".

وتابع "الأجهزة المشاركة في العملية، هي مكافحة الارهاب والفرقة الخاصة ،العملية شملت مناطق عدة ببغداد، منها مدينة الصدر والشعب وزيونة واليرموك ومجمع القادسية السكني، وأيضا محافظات بابل وميسان وأربيل".

واستطرد: كما تمت ايضا مداهمة شركة نفط الوسط ولغاية الان لا يوجد عدد معين للمعتقلين"، لافتا إلى أن "جميع المعتقلين تم تسليمهم الى هيئة النزاهة وبمتابعة مباشرة من قبل رئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الاعلى".

وأردف"هناك عملية ثانية ستكون لاحقة لهذه الحملة، وستطال جهات سياسية ونواب ومدراء عامين ورجال أعمال من الدرجة الاولى".

وأشار إلى أن "العملية الحالية مستمرة حتى الان، وتم ضبط خلالها مبالغ مالية كبيرة في منازل ومكاتب المعتقلين، وسيتم الإعلان عنها بعد إكمال الحسابات النهائية".

وبشأن الإجراءات الأمنية، بين المصدر أن "العملية لم يتخللها أي خرق امني او احتكاكات أو مقاومة من قبل الملقى القبض عليهم ولا حتى تبادل لإطلاق للنار، وأن تحريك المدرعات كان فقط لغرض إغلاق مداخل المنطقة الخضراء تحسبا لوقوع أي طارئ".

وباشرت القوات الأمنية في العاصمة العراقية بغداد، فجر اليوم الأحد، بشن حملة دهم وتفتيش واسعة طالت منازل نواب وسياسيين ورجال أعمال.

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