مصرع جنديين أمريكي وبريطاني أثناء تدريب في العراق

أعلن مسئولون أمريكيون وبريطانيون عن وفاة جندي أمريكي وجندي بريطاني خلال تدريب عسكري في العراق، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وقعت الوفيات في قاعدة جوية في أربيل بمنطقة كردستان شمال العراق، حيث احتفظت الولايات المتحدة بوجودها، حسبما ذكر الجيش الأمريكي في منشور على موقع إكس.

وأضاف البيان أنه سيتم حجب هوية الجندي لمدة 24 ساعة بعد إبلاغ عائلته.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في منشور منفصل إنه تم إخطار عائلة الجندي البريطاني وطلبت "فترة سماح" قبل الكشف عن المزيد من التفاصيل.

بدأت الولايات المتحدة بتقليص عدد قواتها التي تحارب تنظيم داعش في العراق. إلا أن القوات الأمريكية أبقت على وجودها في إقليم كردستان، في إطار سعيها لتعزيز العلاقات مع الأكراد.

افتتحت الولايات المتحدة مجمعاً قنصلياً جديداً كبيراً في ديسمبرفي أربيل، عاصمة الإقليم الكردي، ما يسلط الضوء على مشاركة واشنطن الدبلوماسية والاستراتيجية في المنطقة.

وقعت الوفيات بعد نحو شهر من سقوط جنديين أمريكيين من منحدر ووفاتهما أثناء رحلة ترفيهية خارج أوقات العمل في المغرب.

أُبلغ عن فقدانهما في الثاني من مايو بعد مشاركتهما في مناورات "الأسد الأفريقي"، وهي مناورات عسكرية متعددة الجنسيات سنوية.