حزب الله يشن هجمات على أهداف إسرائيلية

أعلن حزب الله مسؤوليته عن عدة هجمات في وقت متأخر من مساء الاثنين على أهداف إسرائيلية في جنوب لبنان، وذلك بعد ساعات من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الحزب وافق على "وقف إطلاق النار".

وفي بيان واحد، قال حزب الله إن مقاتليه استهدفوا في بلدة الحدث دبابة ميركافا بطائرة مسيرة هجومية، والقوات الإسرائيلية بـ"وابل من الصواريخ والقصف المدفعي"، مضيفاً في بيان آخر أن المقاتلين هاجموا لاحقاً دبابتين إسرائيليتين في نفس المنطقة.

وفي بيان ثالث، أشار مثله مثل البيانات الأخرى إلى وقت الهجوم بعد الساعة 11:00 مساءً (2000 بتوقيت جرينتش)، قال حزب الله إن مقاتليه استهدفوا دبابة ميركافا في بلدة بياضة "بصاروخ موجه".

أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح الثلاثاء أن الدفاعات الجوية اعترضت مقذوفين قادمين من لبنان، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء القتال.

وقال الجيش الإسرائيلي على تطبيق تيليجرام: "بعد سماع صفارات الإنذار في الساعة 01:35 (2235 بتوقيت جرينتش) في عدة مناطق بشمال إسرائيل، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي مقذوفين عبرا من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية".

وذكرت التقارير أنه تم تحديد "هدف جوي مشبوه" سقط لاحقاً في الأراضي المحتلة بالقرب من الحدود اللبنانية، مضيفة أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات.

وجاء ذلك بعد أن أعلن ترامب أنه أقنع إسرائيل وحزب الله بخفض التصعيد.