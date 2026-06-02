شهيدان بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق سيطرتها بغزة

استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخرون – اليوم الثلاثاء- بقصف ونيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مع استمرار خروقاتها لوقف إطلاق النار.

وأفاد مصدر محلي باستشهاد المواطن علي ياسر العديني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط مدينة حمد شمال غربي مدينة خان يونس، وذلك بعدما ورد جثمانه لمجمع ناصر الطبي، حيث قتلته نيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق سيطرتها شمال غربي مدينة خان يونس.

ومنتصف ليل الثلاثاء استشهد مواطن وأصيب آخران جراء قصف من طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدف نقطة أمنية في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وأفاد مصدر محلي أن الغارة استهدفت حي الفاروق في البلدة، ما أسفر عن استشهاد المواطن خميس جويفل، إضافة إلى وقوع إصابات جرى نقلها إلى المستشفى.

