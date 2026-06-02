خدعة الثأر تنتهي بالقتل وتقود المتهم للمحاكمة أمام الجنايات

صمم عبد الرحمن، صاحب الـ26 عاما، ويعمل سائق أن ينتقم لمقتل شقيقه فتربص لأهل القاتل بعد القبض عليه، فلم يجد سوى أحد أقارب القاتل ليأخذ الثأر منه، فتربص لـ يوسف وتتبع خطواته ليختار المكان الأمثل لقتله وإنهاء حياته بعيدا عن أعين الناس..

وأثناء مراقبة عبد الرحمن ليوسف، لمح يوسف وهو يتتبعه في كل مكان يذهب إليه، فهرب منه سريعا، وظل يبحث عن رقم هاتف عبد الرحمن ليتواصل معه ويؤكد له أنه ليس له ذنب في مقتل شقيقه وأنه يريد أن ينهى حالة الخلاف والشقاق بين أسرتيهما ووقف نزيف الدم المتواصل بينهما..

خدع عبد الرحمن يوسف بعدما أظهر له موافقته على هذا الاتفاق وأقنعه أن يحدد موعد وكان لمقابلته فتوجه عبد الرحمن ل يوسف بزعم حل الخلاف فيما بينهما وبالوصول والتقابل أطلق صوبه عيارا ناريا برأسه، وأثناء مرور عامل بالطريق العام متوجها لمسكنه أبصر يوسف يدخل منزله وتناهى لمسمعه صوت عيار ناري وبالتوجه لتفقد الأمر أبصر يوسف مسجى على الأرض وينزف دما من رأسه.

تم إبلاغ الشرطة وتوجه الرائد شرطة أحمد عبد الحى عبد الحليم الدالى ضابط المباحث بقسم شرطة حلوان وقام بتنفيذ قرار النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم وتمكن من ضبطه وعثر بحوزته على السلاح النارى المستخدم في الواقعة.

وبإحالة النيابة العام المتهم إلى محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم 15 مايو، قررت برئاسة المستشار خالد عبد الغفار النجار، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رضا زكي عبد الجواد وحسام عبد القادر صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر حسام كمال، تأجيل نظر القضية لجلسة 29 يوليو المقبل، لسماع شهادة شاهد الإثبات بالقضية.