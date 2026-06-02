أولى جلسات محاكمة 55 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية في التجمع.. اليوم

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأحد الموافق 2 يونيو 2026، أولى جلسات محاكمة 55 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية في التجمع الخامس، في القضية رقم 4661 لسنة لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 2154 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمود زيدان، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.