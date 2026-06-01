القبض على عامل وزوجته تهجما على مسكن مواطن وضربا أسرته بالحجارة في بني سويف

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخرين بالتهجم على مسكنه والتعدى عليه وأسرته ببنى سويف.

بالفحص أمكن تحديد الظاهران بمقطع الفيديو (عامل ، ووالدته - مقيمان بدائرة مركز شرطة ناصر) وبسؤالهما قررا بتضررهما من (عامل ، وزوجته – مقيمان بذات الدائرة) لقيامهما بالتعدى عليهما وإلقاء الحجارة على منزلهما وإحداث إصابة شقيقة الشاكى بجروح وكدمات متفرقة لخلافات سابقة بينهم حول الجيرة ولهو الأطفال.

أمكن ضبط المشكو فى حقهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.