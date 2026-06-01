تأجيل محاكمة متهم بخلية الزيتون الإرهابية لجلسة 2 أغسطس

قررت الدائرة الأولي إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة متهم بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية في الزيتون، في القضية رقم 3706 لسنة 2025، جنايات الزيتون، لجلسة 2 أغسطس المقبل، لفض الأحراز.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ووجه للمتهم حيازة سلاح ناري ومحاولة التعدي علي قوة أمنية ولكن تم ضبطه.