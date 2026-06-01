الداخلية تكشف تفاصيل اصطدام ملاكي بأخرى حال تعطلها في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن اصطدام سيارة ملاكى بأخرى حال تعطلها بمنتصف الطريق بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 27/ مايو المنقضى تبلغ لقسم شرطة مينا البصل بأنه حال سير قائد سيارة ملاكى "منتهية التراخيص" (مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر) بأحد الطرق السريعة بمنتصف الطريق فوجئ بتعطل سيارة ملاكى "بدون تراخيص" قيادة (طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل ، وبرفقته آخر) ، مما أدى لإصطدامه بها من الخلف ونتج عن ذلك إصابتهم بإشتباه كسور وكدمات متفرقة بالجسم ، وتم نقلهم لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، وبمواجهة الطرفين إعترفا بإرتكابهما الحادث دون قصد.

تم التحفظ على السيارتين .. وإتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.