تأجيل محاكمة متهمين اثنين بالانضمام لجماعة إرهابية في عين شمس لـ 1 أغسطس

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، تأجيل محاكمة متهمين اثنين بالانضمام لجماعة إرهابية في عين شمس، في القضية رقم 25061 لسنة 2025 جنايات عين شمس، والمقيدة برقم 3644 لسنة 2025 كلي شرق القاهرة، وبرقم 7582 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، لجلسة 1 أغسطس المقبل، لمناقشة شاهد الإثبات الأول.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمود زيدان، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.