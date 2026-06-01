تأجيل محاكمة 4 متهمين وإعادة إجراءات 3 آخرين بالتحريض على العنف لـ 20 يوليو

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، تأجيل محاكمة 4 متهمين وإعادة إجراءات 3 آخرين، في القضية رقم 653 لسنة 2021 جنايات أمن دولة عليا طوارئ، لجلسة 20 يوليو المقبل، لاستكمال مرافعة الدفاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمود زيدان، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بالتحريض على العنف وإثارة الشغب وإحداث الفوضى في البلاد.