تحذير عاجل من الزراعة لمربي الدواجن والمواشي.. ممنوع هذه التصرفات نهارًا

مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة الذي تشهده البلاد خلال الأيام الحالية، أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، حزمة من الإرشادات العاجلة لمربي ومنتجي الثروة الحيوانية والداجنة، للحد من التأثيرات السلبية للموجة الحارة والحفاظ على معدلات الإنتاج وتقليل الخسائر الناتجة عن الإجهاد الحراري.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة تكثيف الدعم الفني والإرشادي للمربين في مختلف المحافظات، ومساعدتهم على التعامل مع التغيرات المناخية المتسارعة التي أصبحت تمثل تحديًا مباشرًا لقطاعي الإنتاج الحيواني والداجني.

وأكدت الوزارة أن موجات الحر الشديدة تؤثر بشكل مباشر على صحة الحيوانات والطيور، وقد تؤدي إلى انخفاض معدلات النمو والإنتاج وتراجع الخصوبة وزيادة معدلات النفوق في حال عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة، الأمر الذي استدعى إصدار دليل إرشادي متكامل للتعامل مع الظروف الجوية الاستثنائية.

رفع درجة الاستعداد بالمحافظات

وفي هذا السياق، أعلن الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والإدارات الزراعية على مستوى الجمهورية، مع تكثيف المتابعة الميدانية للمزارع والعنابر والحظائر لرصد أي مشكلات قد تنتج عن ارتفاع درجات الحرارة والعمل على حلها بشكل فوري.

وأشار إلى تخصيص خطوط اتصال مباشرة لتلقي استفسارات وشكاوى المربين وتقديم الدعم الفني على مدار الساعة من خلال الرقمين: 01010344776 و0220541463، بما يضمن سرعة الاستجابة والتدخل عند الحاجة.

نقل الحيوانات ليلًا وتأجيل التحصينات

وشددت الوزارة على ضرورة تأجيل عمليات التلقيح الطبيعي والاصطناعي، وكذلك العلاجات والحقن البيطرية غير العاجلة إلى ساعات المساء أو إلى ما بعد انتهاء الموجة الحارة، تجنبًا لزيادة الإجهاد الواقع على الحيوانات والطيور.

كما أوصت بأن تتم عمليات نقل الحيوانات والطيور والكتاكيت خلال ساعات الليل فقط أو في الفترات التي تنخفض فيها درجات الحرارة، مع ضرورة عدم تكديسها داخل الأقفاص أو وسائل النقل، ومنع توقف السيارات المحملة أثناء الرحلات لتجنب الاختناق والإجهاد الحراري.

تعليمات مهمة داخل العنابر والحظائر

وأكدت التوصيات ضرورة إعادة تنظيم بيئة التربية داخل العنابر والحظائر خلال فترات الحرارة المرتفعة، حيث حذرت الوزارة من تشغيل الشفاطات خلال ساعات النهار شديدة الحرارة، لما قد يسببه ذلك من سحب هواء ساخن إلى داخل العنبر وزيادة معاناة الطيور والحيوانات.

كما أوصت برفع أجهزة التبريد والمراوح إلى مستويات أعلى للاستفادة من حركة الهواء البارد الهابط، مع تقليل سمك الفرشة الأرضية التي تحتفظ بالحرارة لفترات طويلة، ما يرفع من درجة الإجهاد الحراري داخل أماكن التربية.

وشددت الوزارة كذلك على أهمية منع التكدس والالتزام بالكثافات المناسبة داخل الحظائر والعنابر، إلى جانب خفض شدة الإضاءة لتقليل حركة الحيوانات والطيور واستهلاكها للطاقة، مع تجنب الإمساك بها أو تداولها خلال ساعات النهار إلا للضرورة القصوى.

ضوابط التغذية ومياه الشرب

وفيما يتعلق بالتغذية، أوضحت الوزارة أن عمليات الهضم ترفع من حرارة جسم الحيوان والطائر، لذلك أوصت بعدم تقديم الأعلاف المركزة أو العلائق الثقيلة خلال فترات النهار شديدة الحرارة، على أن يتم تقديمها في الصباح الباكر أو خلال ساعات المساء.

كما أكدت ضرورة الاعتماد على أعلاف متوازنة ومصنعة داخل مصانع مرخصة ومعتمدة، بما يضمن توفير الاحتياجات الغذائية دون التسبب في أعباء إضافية على الحيوانات.

وفي الوقت نفسه، شددت الوزارة على أهمية توفير مياه شرب نظيفة وباردة بشكل مستمر، وزيادة عدد السقايات داخل المزارع والعنابر، مع استخدام الإضافات المصرح بها من وزارة الزراعة والمخصصة لمقاومة الإجهاد الحراري وتحسين التوازن الفسيولوجي للحيوانات والطيور.

التخلص الآمن من المخلفات

وطالبت وزارة الزراعة جميع المربين بضرورة الالتزام بالتخلص الآمن والصحي من المخلفات والفضلات والنافق، منعًا لتلوث البيئة أو انتشار الأمراض والأوبئة، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تهيئ الظروف لانتشار المسببات المرضية بشكل أكبر.

وأكدت الوزارة استمرار المتابعة الميدانية وتقديم الدعم الفني والإرشادي للمربين طوال فترة الموجة الحارة، بما يسهم في حماية الثروة الحيوانية والداجنة والحفاظ على استقرار الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية.



