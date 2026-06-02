برنامج ثري.. مستشار رئيس رومانيا يبدأ اليوم زيارة رسمية لمصر

يبدأ داسيان سيولوس مستشار الرئيس الروماني، و رئيس الوزراء الروماني السابق والمفوض الأوروبي السابق للزراعة والتنمية الريفية ، والمرشح الروماني لمنصب الأمين العام للفرنكوفونية للفترة 2027 إلي عام 2030 اليوم الثلاثاء، زيارة للقاهرة يبحث خلالها سبل مع السلطات المصرية والشركاء المؤسسيين الفرانكفونيين الرئيسيين العاملين في مصر تطوير المنظمة الفرانكفونية ، بما يضمن توفير فرص أفضل لشعوبها وإشراك جميع الدول الأعضاء، مع إبقاء إفريقيا في صميم نموها.

جاء ذلك في تصريحات لسفيرة رومانيا بالقاهرة أوليفيا تودرين، لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم ، والتي أوضحت أن برنامج الزيارة يرتكز علي محاورَ ثرية تتضمن عرض رؤيته ومقترحاته العملية للفرانكفونية على أصحاب المصلحة الرئيسيين في مصر، والتعرف على آرائهم وأولوياتهم، بهدف تحديد أرضية عمل مشتركة من أجل مستقبل أفضل للمجتمع الفرانكفوني وثانيًا، فهم كيفية عمل الفرانكفونية في مصر على مستويات متعددة، بما في ذلك المستوى الشعبي، نظرًا للمكانة المتميزة التي تحظى بها مصر في الفرانكفونية.

وأضافت أن سيولوس سيقوم بزيارة مكتبة الإسكندرية، رابع أكبر مكتبة فرانكفونية في العالم من حيث عدد المنشورات باللغة الفرنسية وكذلك زيارة لمركز القاهرة الدولي لحل النزاعات وحفظ السلام وبناء السلام الذي يعد الفريد من نوعه في القارة الإفريقية ويعمل على دعم حل النزاعات وحفظ السلام وبناء السلام في القارة الأفريقية .

كما سيقوم سيولوس بزيارة مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، مع التركيز على قسمه المتميز باللغة الفرنسية ، فضلا عن زيارته للحرم الجامعي الجديد لجامعة سنجور، التي ساهمت رومانيا في دعمه مالياً وسوف يلتقى سيولوس مع إدارة الجامعة، وسيلقي محاضرة للطلاب حول موضوعين من اختصاصه هما الأمن الغذائي والزراعة المستدامة .

وقالت سفيرة رومانيا بالقاهرة أوليفيا تودرين إن سيولوس سوف يلتقي مع مجموعة سفراء الفرنكوفونية في مصر بجانب رجال أعمال وشخصيات ثقافية ودبلوماسيين وأكاديميين بارزين في اللغة الفرنسية، والذين يُسهمون معًا في بناء صورة قوية ومتنوعة للفرنكوفونية على الصعيدين الإفريقي والعالمي.

وأضافت أن سيولوس سوف يزور منظمة غير حكومية تُعنى باحتياجات الأطفال اللاجئين من غزة، وذلك في رسالة تعاطف وتقدير لجهود مصر الاستثنائية في منح اللاجئين الفلسطينيين فرصة جديدة.