ماذا يقال للتخفيف عن أهل الميت؟.. بـ25 دعاء تربت على قلوبهم

لعل ما يطرح السؤال عن ماذا يقال للتخفيف عن أهل الميت ؟ ، هو ذلك الحزن على فراق الأحبة ، والذي لا مفر ولا استثناء لأحد منه، ومن ثم لا يسعنا في هذه المواقف التي لا تنتهي مادامت الحياة الدنيا ، إلا المواساة لذا ينبغي معرفة ماذا يقال للتخفيف عن أهل الميت؟ .

ماذا يقال للتخفيف عن أهل الميت

ورد في مسألة ماذا يقال للتخفيف عن أهل الميت؟ ، أنه لم يرد دعاء معين في ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم - ، ولكن يشرع للمعزي أن يعزي أخاه في الله في فقيده بالكلمات المناسبة، مثل: (أحسن الله عزاءك، وجبر مصيبتك، وأعظم أجرك، وغفر لميتك.. ونحو ذلك، ومما يقال للتخفيف عن أهل الميت ، ما يلي:

خفف الله عنكم مصابكم، وأخلف لكم الأفضل وطمأنكم بالخير والرؤيا الحسنة عليه. تقبلوا عزاءنا وخالص أسفنا على ما فُجعنا به من نبأ، صبركم الله والبقاء لله. نسأل الله أن يصّبركم ويرحمه رحمة واسعة، ويحسن إليه ويغفر لكم وله. كلنا أمانة مستودعة حتى يأتي أمر الله فيأخذ وديعته، فلا اعتراض على أمر الله، واحتسبوا واصبروا. جزاكم الله خيراً على حسن إكرامه وصبركم على فراقه وأعظم أجره وغفر له. اسألوا له الرحمة والغفران ولا تعذبوه بالنياحة فإنّها ليست من باب المودة، غفر الله لكم وله. نسأل الله أن يعينكم على السلوان والصبر والتعويض من فضله وكرمه عليكم بالخير ويرحمه ويعفو عنه إنّه هو العفو القدير. كل مصاب لا يعادل مصيبة موت رسول الله ولا نحن ولا أنتم ولا الميت بأفضل من رسول الله، فتعزوا بموت خير الناس وصلوا عليه. صبركم عند اللحظة الأولى يحتسب لكم ويقربكم من فضل الله، لعلها ساعة يجيب الله فيها دعاءكم ويدخله فسيح الجنات. كذلك الحياة دار عمل وموت وليست للبقاء، وفي الآخرة نجزى على صبرنا، والله خير الوارثين. اصبروا واحتسبوا وادعوا له بالرحمة والثبات ولا تنتحبوا فيعذب ، وإنّما الصبر في هذه الساعة خير له من العويل. جزاكم الله خيراً على إكرامكم له، ولكن أكملوا حسن معروفكم بالاستغفار والدعاء فإنّهم أكثر خيراً ونسأل الله له الرحمة والنجاة والفوز بالفردوس الأعلى. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا من يعز علينا أن نفارقهم وجدنا كل شيء بعدكم عدم. اصبر لكل مصيبة وتجلد واعلم بأنّ المرء غير مخلد. يا ربّ ألق على النفوس المضطربة سكينة وأثبها فتحاً قريباً. أحسن الله عزاءكم في مصابكم، إنّا لله وإنّا إليه راجعون. لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، أعظم الله أجرك، وأحسن عزاءك، وغفر لميتك. اللهم أبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. إنّا لله وإنّا إليه راجعون بقلوب ملئها الرضا في الحزن بالفراق، تملأها الثقة بالله أنّها انتقلت إلى جوار من هو أرحم بها منها انتقلت إلى الرفيق الأعلى. إنّا لله وإنّا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيراً منها، اللهم يرحمها. إنّا لله وإنّا إليه راجعون، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. إنّا لله وإنّا إليه راجعون ربنا يرحمها ويدخلها فسيح جناته. اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. عظم الله أجرهم وجبر مصابهم وغفر لميتهم اللهم ارحمه ووسع نزله وأكرم مدخله واجمعنا بهم في مستقر رحمتك، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه لا حول ولا قوة إلّا بالله.

دعاء لأهل الميت بالصبر

"إِنَّا لِلَّـهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".[سورة البقرة، آية:156]

"رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا".[سورة البقرة، آية:250]

"رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ".[سورة آل عمران، آية:8]

﻿"لِلَّهِ ما أخَذَ وله ما أعْطَى، وكُلُّ شيءٍ عِنْدَهُ بأَجَلٍ مُسَمًّى فَلْتَصْبِرْ ولْتَحْتَسِبْ".[رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أسامة بن زيد، الصفحة أو الرقم:7377، صحيح.]

﻿أدعية منوعة لأهل الميت

"ربط الله على قلوبكم، وأعانكم على مُصيبتكم إنّكم والله لأهل صبرٍ، وإنّما يوفّى الصابرون أجورهم، وللصابرين جزاءٌ عند الله عظيمٌ، ولهم مقامٌ كريمٌ، وعوضٌ من الله على ما أصابهم".

"أحسن الله عزاءكم وجبر مُصابكم وغفر لميتكم وأسكنه فسيح جناته".

"إنّ العين لتدمع والقلب ليحزن ولا نقول إلّا ما يُرضي ربّنا لا حول ولا قوّة إلّا بالله العلي العظيم".

"اسأل الله العظيم ربّ العرش العظيم أن يرزق فقيدكم الجنة بلا حسابٍ ولا سابقة عذابٍ، وأن يربط على قلوبكم، ويثلج صدركم، ويجمع بينكم في جنّة الرحمن".

"نسأل المولى عزّ وجلّ أن يمنَّ على الفقيد بالرحمة والرضوان، ولكم من بعده الصبر والسلوان".

"اللهمَّ يا باسط اليدين بالعطايا، يا قريب يا مُجيب دعوة الداع إذا دعاك، ارحمه واغفر له، وألهم أهله الصبر والسلوان".

"اللهمَّ إنّا نتوسل بك إليك، ونقسم بك عليك، أن ترحمه ولا تعذّبه، وترزق أهله الصبر ولا تفتنهم بعده".

"اللهمَّ اجعل أهل الميت من بعده أهل صبرٍ وخيرٍ وصلاحٍ".

"اللهمَّ أجرهم في مُصيبتهم واخلف لهم خيراً منها".

"اللهمَّ عوّض أهل الميت خيراً وأفرغ عليهم صبراً".

"اللهمَّ ارزقهم صبراً على الفراق والحزن والأسى، اللهمَّ اجمع بين الميت وأهله في جنات النعيم".

"اللهمَّ اجبر كسر أهل الميت، وخفّف عنه ما أصابهم، واكتب لهم أجر الصابرين المُحتسبين، وعوّضهم خيراً، وارزقهم الفرج والعفو والمغفرة".

"اللهمَّ يا باسط اليدين بالعطايا أبسط رحمتك على القلوب التي أوجعها فراق الأحباب".

"اللهمّ يا صبور صبّرهم على ما بليتهم و امتحنتهم يا أرحم الرّاحمين".

ما هو أفضل دعاء للتخفيف عن الميت

• اللهم اجعل قبره خير مسكن تغفو به عينه حتي تقوم الساعة يا عظيم.

• يا رب كل من أنتقل إلى رحمتك أكرمه بجنة عرضها السماوات والأرض يخير بين أبوابها الثمانية.

•اللهم في ارحمه وجميع موتى المسلمين.

• اللهم اجعل الراحلين إليك في ظل ظليل و أجعل عن يمينهم وعن شمائلهم نورا حتى تبعثهم آمنين مطمئنين.

• اللهم ارحمه واجعله من الضاحكين المستبشرين بالجنة.

• اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين.

• اللهم في هذا اليوم المبارك أرحم من ضمهم التراب واغفر لهم وتجاوز عنهم .

• اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة واعفو عنهم انك عفوا كريم جواد تحب العفو فأعفو عنهم يا ذو الجلال والاكرام.

• اللهم أرحم من توسدت أجسادهم الأكفان وأجعل قبورهم خير مسكن تغفو به أعينهم حتى تقوم الساعة وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه.

• للذين سقطت أرواحهم من سجل الحياة لكم الحنين ودعوات السنين طبتم برياض الجنة و طاب بكم المقام.

• اللهم ارحم من بقت حياتهم تنبض في ذاكرتنا وخلت أماكنهم بيننا واختفت أصواتهم عن مسامعنا وأجعل لقاءنا الطويل الفردوس الأعلى في يوم الجمعة.