انجاز تاريخي لمنتخب مصر تحت 17 عاما بعد برونزية أمم إفريقيا أمام المغرب

حقق منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا ، إنجازًا مميزًا بحصوله على الميدالية البرونزية في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد الفوز على منتخب المغرب بهدفين دون رد، في مباراة تحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع بالبطولة.

وحقق منتخب مصر للناشئين أول ميدالية منذ أخر تتويج باللقب في نفس المرحلة السنية عام 1997 حينما توج الفراعنة الصغار بلقب البطولة.

أهداف مباراة مصر والمغرب

نجح محمد السيد “الديزل” في وضع منتخب مصر بالمقدمة بعدما أحرز الهدف الأول في الدقيقة 33 من عمر اللقاء، مقدمًا أداءً مميزًا استحق عليه الإشادة، ليؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم المنتخب خلال مشوار البطولة.

وفي الوقت الذي حاول فيه المنتخب المغربي العودة إلى المباراة، تمكن أحمد بشير من حسم الأمور نهائيًا بإحراز الهدف الثاني خلال الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليؤمن فوز الفراعنة الصغار ويمنحهم المركز الثالث في البطولة القارية.

ولم يقتصر نجاح المنتخب المصري على الفوز بالميدالية البرونزية فقط، بل تمكن أيضًا من ضمان التأهل إلى بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا، والمقرر إقامتها في قطر نهاية العام الجاري، ليواصل الجيل الحالي كتابة صفحة جديدة في تاريخ الكرة المصرية.