التصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي بمدينة شربين بالدقهلية ومصادرة 21 قطعة

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، حملة ليلية للتصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي بمدينة شربين، وأكد ضرورة استمرار تلك الجهود بشكل يومي، نهارا وليلا والتصدي لأي مخالفات في جميع الأماكن، ومنع جميع أشكال الإشغالات وإعاقة الطريق العام.

وكان محافظ الدقهلية قد أصدر قرارا يقضي بالتصدي لجميع أسباب التلوث السمعي وإحداث الضوضاء بالشوارع، كلف فيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية، لحالة الإشغالات بالشوارع ورفعها أولا بأول، والتصدي لظاهرة التلوث السمعي ومصادرة أجهزة الصوت، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.

وقام محمد الدسوقي، رئيس مركز ومدينة شربين، بمتابعة والإشراف على أعمال حملة لضبط أجهزة الصوت والتلوث السمعي ومكبرات الصوت ورفع الإشغالات، بمشاركة إدارات الإشغالات والبيئة والحملة الميكانيكية، بالتعاون مع مركز الشرطة والأجهزة المعاونة.

وأسفرت الحملة عن، ضبط ومصادرة 3 أطقم صوت، و12 جهاز بازوكا، و4 أجهزة جي ام، و2 جهاز تسجيل، بالإضافة إلى رفع جميع الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.