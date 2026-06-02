أولوية قصوى في الإمارات.. آرسنال يتحرك لتجديد عقد أرتيتا بعقد ضخم

وضعت إدارة آرسنال ملف تجديد عقد المدير الفني ميكيل أرتيتا على رأس أولوياتها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل اقتراب نهاية عقده الحالي بنهاية الموسم المقبل.

ويأتي هذا التحرك بعد الموسم الاستثنائي الذي قاد فيه المدرب الإسباني الفريق للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، منهياً سنوات طويلة من الغياب عن منصة التتويج المحلية.

مفاوضات متقدمة واتفاق يقترب

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية قد أشارت في وقت سابق إلى توقف المفاوضات مؤقتاً من أجل التركيز على المراحل الحاسمة من الموسم، إلا أن المحادثات من المنتظر أن تستأنف خلال الأسابيع المقبلة.

وتؤكد التقارير أن المفاوضات شهدت تقدماً إيجابياً بين الطرفين، وسط تفاؤل داخل النادي اللندني بإمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي في وقت قريب.

عقد طويل الأمد وزيادة كبيرة في الراتب

ووفقاً للمعلومات المتداولة، فإن العقد الجديد سيمنح أرتيتا الاستمرار مع آرسنال لمدة لا تقل عن ثلاثة أعوام إضافية، إلى جانب زيادة كبيرة في راتبه السنوي.

ويتقاضى المدرب الإسباني حالياً نحو 10 ملايين جنيه إسترليني سنوياً، بالإضافة إلى مكافآت وحوافز ترتبط بالإنجازات الرياضية والتأهل للبطولات الأوروبية.

أرتيتا قد يصبح الأعلى أجراً في إنجلترا

ومن المتوقع أن يضع العقد الجديد أرتيتا ضمن قائمة المدربين الأعلى أجراً في كرة القدم الإنجليزية، خاصة بعد رحيل بيب جوارديولا عن مانشستر سيتي.

وتشير التقديرات إلى أن الراتب الجديد سيقترب من الأرقام التي كان يحصل عليها جوارديولا، والتي تجاوزت 20 مليون جنيه إسترليني سنوياً.

كرونكي: بقاء أرتيتا أولوية استراتيجية

من جانبه، أكد جوش كرونكي أن استمرار أرتيتا يمثل جزءاً أساسياً من المشروع الرياضي للنادي.

وقال كرونكي: "الإبقاء على ميكيل أرتيتا يمثل أولوية قصوى بالنسبة لنا، والأمر الإيجابي أنه يستمتع بالمشروع الذي نبنيه داخل النادي".

نفوذ متزايد داخل النادي

وبات أرتيتا أحد أبرز أصحاب القرار داخل آرسنال بعد النجاحات التي حققها خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يمنحه موقفاً قوياً في المفاوضات الجارية.