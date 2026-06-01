محافظ الدقهلية: تشغيل منفذ جديد لصرف الخبز المدعم بتمي الأمديد ليصل العدد إلى 45 منفذاً

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية،، عن بدء تشغيل منفذ صرف حصص الخبز المدعم بمدينة تمي الأمديد، ليصل إجمالي عدد المنافذ على مستوى المحافظة إلى 45 منفذاً، وذلك في إطار جهود المحافظة لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم من الخبز وتقريب الخدمة من مختلف المناطق.

وأوضح محافظ الدقهلية أن هذه المنافذ التي تم تشغيلها حتى اليوم تأتي لتخفيف العبء عن المواطنين في الحصول على حصصهم المقررة من الخبز المدعم، ووجه اللواء هاني مخلوف، رئيس مركز ومدينة تمي الأمديد، بالتنسيق مع المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين، للمتابعة المستمرة لحصص الخبز المدعم وانتظام عملية التوزيع دون تكدس.

وأوضح المحافظ أن هذه المنافذ تعمل يوميا من الساعة 10 صباحا وحتى نفاذ الكمية، وتشهد إقبالا كثيفا من المواطنين، بما يعكس أهميتها في تخفيف العبء عن الأهالي وتقريب الخدمة إلى المناطق المختلفة، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للحصول على الخبز في أي وقت، خاصة كبار السن والموظفين العاملين بالقطاع الحكومي والعام والخاص.