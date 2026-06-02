انطلاق امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للشهادة الإعدادية بشمال سيناء

انطلقت، اليوم الثلاثاء، امتحانات نهايه الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام الدراسي لشهادة إتمام التعليم الأساسي «الشهادة الاعداديه» ، للمواد غير المضافة للمجموع.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء حمزة رضوان- فى تصريحات - إنه يؤدي الامتحانات 10 آلاف و37 طالبا وطالبة، موزعين علي الإدارات التعليمية الستة..موضحا أن طلبة الشهادة الإعدادية يؤدون اليوم الامتحانات فى مادة التربية الدينية لمدة ساعة ونصف.

وأضاف رضوان، أن غدا الأربعاء ستقام الامتحانات فى مادتي التربية الفنية لمدة ساعتين ، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة.

وأشار رضوان إلي أن إنطلاق امتحانات المواد المضافة للمجموع إعتبارا من السبت القادم الموافق 6 يونيو ، وحتي الخميس 11 يونيو الجارى.

وأعلن وكيل الوزارة عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية بمدينة العريش ، وغرف عمليات فرعية في الإدارات التعليمية ، لمتابعة انتظام الامتحانات ، وحل أي مشكلات طارئة.

ولفت إلي أنه جري تجهيز واعداد لجان الامتحانات بمختلف المدارس الإعدادية، وتزويدها بالتجهيزات الأساسية ، لتوفير بيئة امتحانية هادئة وآمنة لطلاب الشهادة الإعدادية.