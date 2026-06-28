العراق يرفع شعار مكافحة الفساد.. والسلطات تعتقل نواباً وسياسيين

قالت هبة التميمي، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من بغداد، إنه لا صوت يعلو اليوم فوق صوت مجلس القضاء الأعلى، وأيضًا رئاسة مجلس الوزراء، اليوم، وبإشراف هاتين الجهتين، وكذلك بدعم من رئاسة مجلس النواب العراقي، انطلقت هذه الحملة الواسعة وغير المسبوقة في العاصمة العراقية بغداد، إضافة إلى عدد من المحافظات العراقية، مثل أربيل وبابل وميسان.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي ياسر رشدي على قناة القاهرة الإخبارية، "نتحدث اليوم عن اعتقال 47 متهمًا، من بينهم سياسيون بارزون ونواب، وقد تحدثت إلينا مصادر رفيعة المستوى، وأكدت أن عملية ملاحقة الفاسدين لا تزال مستمرة في بغداد والمحافظات العراقية".

وأوضحت أنه من أبرز المعتقلين، بحسب هذه المصادر، رئيس تحالف عزم وعضو مجلس النواب العراقي، مثنى السامرائي، بتهمة الفساد، كما اعتُقل عضو مجلس النواب العراقي زيد الجنابي بتهمة الفساد، وكذلك عضو مجلس النواب العراقي محمود محمد الكربولي، والنائبة عالية نصيف، ومحمد جميل المياحي، وحسن الخفاجي، وهو أيضًا عضو في مجلس النواب العراقي، إضافة إلى عبد الرحمن، وهو عضو في مجلس النواب، وكذلك هند العباسي، ومحمد فرمان الجبوري، وبشرى القيسي.

الشخصيات السياسية البارزة

أكدت أنه ينتمي المعتقلون إلى كتل سياسية مختلفة، ومن أبرزها تحالف عزم، الذي يتزعمه مثنى السامرائي، والذي تم اعتقاله اليوم، وهو يُعد من الشخصيات السياسية البارزة.