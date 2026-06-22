وزير الخارجية يؤكد موقف مصر الداعم لوحدة العراق ورفض أي تدخلات في شئونه

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مع د. فؤاد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية جمهورية العراق الشقيقة، يوم الاثنين ٢٢ يونيو، على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية المستأنفة ال١٦٥، المنعقدة بالعاصمة الأردنية عمان، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن التطورات الإقليمية الراهنة.

ثمن الوزير عبد العاطي خلال اللقاء عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع مصر والعراق، مؤكداً الحرص على مواصلة تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يسهم في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب ويحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. كما أكد على أهمية آلية التعاون الثلاثي التي تجمع مصر والأردن والعراق باعتبارها نموذجاً للتكامل الإقليمي، وما تتيحه من فرص للاستفادة من المقومات البشرية والاقتصادية للدول الثلاث وتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وجدد الوزير عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لوحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه، ورفض أي تدخلات خارجية في شئونه الداخلية، مشيراً إلى دعم مصر لمؤسسات الدولة العراقية في مواجهة مختلف التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية. كما شدد على أن استقرار العراق يمثل ركيزة أساسية للأمن القومي العربي.

وتبادل الوزيران الرؤى بشأن آخر المستجدات الإقليمية، وفي مقدمتها مسار المفاوضات الأمريكية – الإيرانية عقب التوصل إلى مذكرة التفاهم، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية البناء على ما تحقق من تقدم في هذا المسار، بما يسهم في خفض حدة التوتر ويدعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.