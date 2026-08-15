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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إخلاء سبيل شريك الفنان أحمد مجدي بعد اتهامه باقتحام مقر شركته

الفنان أحمد مجدي
الفنان أحمد مجدي
مصطفي رجب

قررت نيابة قصر النيل، إخلاء سبيل شريك الفنان أحمد مجدي لاتهامة بعد اتهامه باقتحام مقر شركته فى منطقة قصر النيل .

 

كما تباشر جهات التحقيق الاستماع لأقوال الفنان أحمد مجدي، في بلاغ تقدم به ضد صاحب شركة لتأجير معدات وأجهزة التصوير، لخلافات بينهما بشأن معدات وأدوات إضاءة سينمائية.

وقال الفنان أحمد مجدي إن الخلافات مع صاحب المعدات تعود إلى نحو عامين، موضحًا أنه طالبه أكثر من مرة بالحضور إلى مقر الشركة لاستلام معداته، إلا أنه لم يستجب لتلك الطلبات، وأن حارس العقار أبلغه بحضور صاحب المعدات إلى مقر الشركة، ومحاولته كسر بابها، الأمر الذي دفعه إلى إبلاغ شرطة النجدة، حيث حضرت الأجهزة الأمنية وتم ضبطه.

كشفت التحريات الأولية في الواقعة أن الطرف الآخر زعم وجود شراكة له في شركة الإنتاج الخاصة بالفنان أحمد مجدي، لخلافات بينهما، وحرر الفنان أحمد مجدي محضرًا ضد صاحب شركة المعدات، فيما باشرت الأجهزة الأمنية إجراءاتها لفحص ملابسات الواقعة.

نيابة قصر النيل الفنان أحمد مجدي النيابة العامة

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