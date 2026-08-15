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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أحمد مجدي في واقعة اقتحام شركته: خلافات مع صاحب معدات تصوير منذ عامين

الفنان أحمد مجدي
الفنان أحمد مجدي
إسلام دياب

تباشر جهات التحقيق الاستماع لأقوال الفنان أحمد مجدي، في بلاغ تقدم به ضد صاحب شركة لتأجير معدات وأجهزة التصوير، لخلافات بينهما بشأن معدات وأدوات إضاءة سينمائية.

وقال الفنان أحمد مجدي، إن الخلافات مع صاحب المعدات تعود إلى نحو عامين، موضحًا أنه طالبه أكثر من مرة بالحضور إلى مقر الشركة لاستلام معداته، إلا أنه لم يستجب لتلك الطلبات، وأن حارس العقار أبلغه بحضور صاحب المعدات إلى مقر الشركة، ومحاولته كسر بابها، الأمر الذي دفعه إلى إبلاغ شرطة النجدة، حيث حضرت الأجهزة الأمنية وتم ضبطه.

وكشفت التحريات الأولية في الواقعة، أن الطرف الآخر زعم وجود شراكة له في شركة الإنتاج الخاصة بالفنان أحمد مجدي، لخلافات بينهما، وحرر الفنان أحمد مجدي محضرًا ضد صاحب شركة المعدات، فيما باشرت الأجهزة الأمنية إجراءاتها لفحص ملابسات الواقعة.

على جانب آخر، تحدث الفنان أحمد مجدي بصراحة عن واحدة من أكثر المحطات تأثيرًا في حياته، كاشفًا أن تجربة تعاطي المخدرات خلال فترة المراهقة كانت الخطأ الأكبر الذي ارتكبه، مؤكدًا أنها تركت آثارًا نفسية وعائلية كبيرة استمرت لفترة طويلة.

وخلال لقائه في برنامج "ضيفي" مع الإعلامي معتز الدمرداش، أوضح أحمد مجدي أنه تعاطى المخدرات عندما كان يبلغ من العمر 15 عامًا، مشيرًا إلى أن هذه التجربة أفقدته ثقته بنفسه، كما أثرت على ثقة أسرته فيه.

وقال: "أكبر غلطة في حياتي لما شربت مخدرات وأنا صغير، كان عندي 15 سنة، فقدت ثقتي في نفسي وثقة أهلي فيا، والرجوع بعد ده كان أكبر نقلة في مرحلة المراهقة والطفولة."

وأكد الفنان، أن تخطي تلك المرحلة لم يكن أمرًا سهلًا، لكنه استطاع استعادة توازنه النفسي والعودة إلى الطريق الصحيح، معتبرًا أن تلك التجربة كانت نقطة تحول حقيقية ساعدته على إعادة بناء شخصيته والتعلم من أخطائه.

وأضاف أن الإنسان قد يمر بتجارب قاسية في حياته، لكن الأهم هو امتلاك الشجاعة للاعتراف بالخطأ والسعي إلى إصلاحه، مشددًا على أن ما مر به جعله أكثر نضجًا ووعيًا بقيمة الثقة، سواء بالنفس أو داخل الأسرة.

وأشار أحمد مجدي ، إلى أن هذه المرحلة الصعبة منحته العديد من الدروس التي لا يزال يستفيد منها حتى اليوم، مؤكدًا أن تجاوز الأزمات يحتاج إلى إرادة حقيقية ودعم من المقربين.

وعلى الجانب الفني، شارك أحمد مجدي مؤخرًا في مسلسل الست موناليزا، الذي عُرض خلال موسم رمضان الماضي، وشارك في بطولته إلى جانب مي عمر، وضم نخبة من الفنانين، منهم محمد محمود، هدير عبد الناصر، سلوى محمد علي، شيماء سيف، إنجي المقدم، سوسن بدر، حازم إيهاب، جوري بكر، مصطفى عماد، ومحمود عزب. والعمل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج محمد علي، وناقش قضية اجتماعية مهمة تخص المرأة في إطار درامي من 15 حلقة.

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