ضبط مندوب مبيعات اصطدم بسيارة سيدة في مدينة نصر وتعدي عليها بالضرب

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام قائد سيارة ملاكى بالاصطدام بسيارة شقيقتها وإحداث تلفيات بها بمدينة نصر بالقاهرة والتعدى عليها حال قيامها بمعتابته.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وتم تحديد المجنى عليها (مقيمة بدائرة قسم شرطة الشروق)، وبسؤالها قررت تضررها من قائد سيارة ملاكى "الظاهر بمقطع الفيديو" لقيامه بالتعدى عليها بالسب والضرب "دون حدوث إصابات" لخلاف بينهما حول أولوية المرور .

وتم تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها مرتكب الواقعة (مندوب مبيعات – مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر) ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

وتم التحفظ على السيارة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية .