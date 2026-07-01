اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأوكرانيا تدخل حيز التنفيذ رسمياً

شهد اليوم الأول من شهر يوليو الجاري دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأوكرانيا حيز التنفيذ رسمياً ، في خطوة تستهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وبحسب الاعلام الإماراتي ؛ وبموجب الاتفاقية، ستُعفى 99% من واردات أوكرانيا من السلع الإماراتية، إلى جانب 97% من الصادرات الأوكرانية إلى الإمارات، من الرسوم الجمركية بشكل فوري.

وبحسب دراسات الجدوى، فمن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في إضافة نحو 369 مليون دولاراً إلى الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، و874 مليون دولاراً إلى الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا بحلول عام 2031.

وتهدف الاتفاقية إلى تنشيط التجارة غير النفطية بين البلدين، التي بلغت أعلى مستوياتها عند 904.4 مليون دولاراً في عام 2021، فيما سجلت التجارة البينية غير النفطية 346.8 مليون دولاراً خلال عام 2025.

وبذلك يرتفع عدد الاتفاقيات التي أبرمتها الإمارات ضمن برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة إلى 37 اتفاقية، دخلت 17 منها حيز التنفيذ حتى الآن.