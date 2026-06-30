بعد رفع حظر السفر إلى بيروت.. رئيس الحكومة اللبنانية يوجه رسالة لرئيس الإمارات

شكر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على القرار بالسماح لمواطني دولة الإمارات بالسفر إلى لبنان.



وقال نواف سلام: "باسم الدولة اللبنانية وباسمي الشخصي، أتقدم بجزيل الشكر إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على القرار الكريم بالسماح بسفر مواطني دولة الإمارات إلى بلدهم الثاني لبنان، بما يجسد متانة العلاقات الأخوية والروابط الراسخة التي تجمع بلدينا".

وأضاف: "لا شك عندي أن هذا القرار يحمل دلالات واضحة في تجديد ثقة دولة الإمارات بلبنان وحرصها على تعزيز التعاون بيننا، بما يحقق الخير والازدهار لشعبينا".

من جهته، أفاد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي بأن قرار الإمارات برفع الحظر عن السفر إلى لبنان هو رسالة ثقة بدولة استعادت زمام قرارها السياسي والأمني ودليل على أن لبنان يسير بثبات في الاتجاه الصحيح.

وذكر الوزير أنه "كلما عززت الدولة حضورها، ورسخت سيادتها، ومضت في مسار الاستقرار والإصلاح، ازداد التفاف الأشقاء والأصدقاء حولها، وعادت الدول إلى الانفتاح على لبنان بثقة، إيمانا بأن مستقبل هذا البلد يبنى عبر دولة قوية وقرار وطني واحد".

وأكد رجي أن قرار دولة الإمارات رفع الحظر عن السفر إلى لبنان يستحق الشكر والتقدير.