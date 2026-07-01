حكومة نتنياهو تبيد الأطفال والمدنيين في الضفة وغزة

قال القيادي بمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، إن الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة مستمرة وحرب شاملة تستهدف قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، بحسب سبوتنيك.

وأضاف أن ما يشهده القطاع من تدمير وقتل وحصار يستهدف في قسمه الأكبر المدنيين، خاصة الأطفال والنساء والشيوخ.

وأكد أن "توفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني بات أمرا ملحا لوقف ما يقوم به الاحتلال من تدمير للحياة الإنسانية وخلق كارثة بهدف فرض سياسة التهجير القسري".

وشدد على أن هذه المؤامرات لن تنجح أمام إصرار الشعب الفلسطيني وتمسكه بصموده على أرضه، وحقوقه، وثوابته، ووحدته، ومقاومته.