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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بريطانيا تقدم 30 مليون دولار لدعم عمل "الأونروا"

بريطانيا تقدم 30 مليون دولار لدعم عمل "الأونروا"
بريطانيا تقدم 30 مليون دولار لدعم عمل "الأونروا"
أ ش أ

 أعلن مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة، جيمس كاريوكي، أن بلاده ستقدم 30.7 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) هذا العام، مؤكدا أهمية الوكالة في تقديم الخدمات الحيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن.
وأشار كاريوكي إلى أنه في قطاع غزة، قدمت الأونروا أكثر من 18.7 مليون استشارة طبية منذ أكتوبر 2023، كما توفر المياه النظيفة لنحو 860 ألف شخص يوميا، وهذا عمل بالغ الأهمية في مجال الصحة العامة.
وفي لبنان، تدير الأونروا مركزين لإيواء الطوارئ، وتدعم 1900 نازح بسبب النزاع، وتقدم أكثر من 200 ألف استشارة طبية من خلال عياداتها.
ولفت إلى أنه في جميع أنحاء المنطقة، ترسخ الأونروا الاستقرار، وتدعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين حتى يتم التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم، إلا أنه ألقى الضوء على التحديات التي تواجهها الوكالة الأممية والتي تعرقل عملها.
وأدان المندوب البريطاني الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك تشريع الكنيست الذي يهدف إلى تقييد عمليات الأونروا في فلسطين، وهدم مقر الوكالة الأممية في القدس الشرقية، وقال "يجب على إسرائيل الالتزام بتعهداتها باحترام حرمة مباني الأمم المتحدة".
وأشار كاريوكي إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، مؤكدا ضرورة أن تصل المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة على نطاق واسع، بالتنسيق مع الأمم المتحدة ووكالاتها، مشيرا إلى أن الأونروا عنصر لا غنى عنه في هذا الجهد، وقال "لذلك يجب أن نعمل معا لحماية ولايتها الحيوية، سياسيا ومن خلال تمويل كاف ومستدام".
وأضاف "لهذا الغرض، يسرني أن أعلن أن بريطانيا ستقدم 30.7 مليون دولار للأونروا هذا العام"، معربا عن دعم بلاده للأونروا في مواصلة جهودها.
وأعرب عن استعداد بريطانيا للعمل مع الشركاء لدعم وحماية دور الأونروا، بما يضمن استمرارها في توفير الاستقرار والكرامة والأمل في جميع أنحاء المنطقة.

مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة جيمس كاريوكي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا الخدمات الحيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين الضفة الغربية

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