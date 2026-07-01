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زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب محافظة "ميازاكي" اليابانية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب محافظة "ميازاكي" اليابانية

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب محافظة "ميازاكي" اليابانية
زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب محافظة "ميازاكي" اليابانية
أ ش أ

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا بلغت شدته 5.1 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم (الأربعاء) محافظة "ميازاكي"، دون ورود أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو وقوع خسائر مادية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن مركز الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات، فيما لم تصدر تحذيرات من احتمال وقوع موجات مد عاتية (تسونامي) جراء الهزة الأرضية.

وتشهد اليابان باستمرار زلازل بسبب وقوعها في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ التي تشهد نشاطا زلزاليا وبركانيا مرتفعا، وتمتد هذه المنطقة في جنوب شرق آسيا وصولا إلى حوض المحيط الهادئ.

ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فإن 81% من أكبر الزلازل في العالم تحدث في هذا الحزام النشيط.

هيئة الأرصاد الجوية اليابانية زلزالا بلغت شدته 51 درجة على مقياس ريختر محافظة ميازاكي دون ورود سقوط ضحايا

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