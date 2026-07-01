وفد من حماس يزور القاهرة لبحث وقف التصعيد في غزة

أفادت وكالة سبوتنيك الروسية بزيارة وفد حماس إلى القاهرة لبحث اتفاق غزة وسط تشكيك بفرص الاختراق.

من المقرر أن يبحث الوفد وقف التصعيد في غزة وضمان إدخال المساعدات، إضافة إلى ملفات اللجنة الإدارية وقوات الحماية الدولية والانسحاب الإسرائيلي.

أكد المستشار السياسي لرئيس المكتب السياسي لحماس طاهر النونو، أن الحركة جادة في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ويخفف معاناة الفلسطينيين.

فيما قال المحلل السياسي نعمان توفيق العابد، لسبوتنيك، إن فرص تحقيق اختراق تبقى محدودة، معتبراً أن حكومة بنيامين نتنياهو ترفض تقديم تنازلات أو الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأشار إلى أن غياب الضغط الدولي والداخلي على إسرائيل قد يبقي المفاوضات في دائرة المباحثات دون تقدم ملموس.