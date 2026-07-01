كنز من الذهب وملايين الدولارات.. مُداهمة منزل نائبة عراقية يكشف «مغارة علي بابا»

واصلت أجهزة الأمن العراقية حربها على الفساد في بلاد الرافدين، وداهمت منزل النائبة هند العباسي، لتعثر على 27 كيلو جرامًا من الذهب، إلى جانب 57 مليون دولار، في واقعة وصفتها التقارير الصحفية بأنها "مغارة علي بابا".

وأشارت التقارير الإعلامية، إلى أنه إلى جانب الذهب وملايين الدولارات عثر على مقتنيات أخرى مثيرة للجدل، وجاءت هذه المضبوطات ضمن عملية أمنية موسعة أُجريت في إطار حملة لمكافحة الفساد.

النائبة العراقية هند العباسي

وأسفرت عن توقيف 47 شخصًا مشتبهًا بهم، بينهم نواب في البرلمان وموظفون حكوميون، على خلفية التحقيق في عدد من ملفات الفساد.

وتواصل السلطات العراقية تحقيقاتها في القضية، وسط توقعات بتوسيع نطاقها خلال الفترة المقبلة للكشف عن مزيد من المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.