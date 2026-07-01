ترامب يدرس العودة للحرب.. محادثات سرية لشن ضربات أمريكية جديدة ضد إيران

يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا العودة إلى حرب شاملة ضد إيران، وأجرى محادثات مع وزير الدفاع بيت هيجسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كوين حول إمكانية استئناف ضربات واسعة النطاق.



نُشر هذا التقرير في صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين.

وصف بعض المسئولين هذه الخطوة المحتملة بأنها "إنهاء المهمة"، لكن وفقًا للتقرير، أخبر ترامب مساعديه أن جولة أخرى من الضربات قد تضر بفرص الدبلوماسية والجهود المبذولة لتفكيك البرنامج النووي الإيراني.



كما ورد أن الرئيس الأمريكي مستعد للسماح باستمرار المحادثات مع طهران حتى بعد الموعد النهائي المحدد في 18 أغسطس، وهو راضٍ في هذه المرحلة عن توجيه ضربات محددة الأهداف في حال حدوث انتهاكات من جانب إيران.