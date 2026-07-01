مئات الجنود وطائرات مسيرة.. الجيش الأمريكي ينتشر في فنزويلا ويجمع معلومات استخباراتية

صرّح الجنرال الأمريكي فرانسيس دونوفان، قائد القيادة الجنوبية الأمريكية، لوكالة رويترز، بأن الجيش الأمريكي قد عزز وجوده بقوة داخل فنزويلا وحولها لدعم عمليات الإغاثة، حيث يتواجد أكثر من 900 جندي داخل البلاد، بالإضافة إلى نحو 800 آخرين في مركزي بورتوريكو وكوراساو في منطقة الكاريبي.



وأضاف الجنرال دونوفان بأن القوات الأمريكية شاركت في عمليات البحث والإنقاذ، وساهمت في إعادة تشغيل المطار، وحشدت موارد جوية وبحرية لاستقبال مساعدات الإغاثة الإنسانية بعد الزلازل المدمرة التي ضربت البلاد الأسبوع الماضي.

وأوضح أن الجيش الأمريكي قد نشر أيضاً ما لا يقل عن أربع أو خمس طائرات مسيرة من طراز MQ-9 Reaper فوق فنزويلا، والتي تُعزز، إلى جانب مركز عمليات المعلومات في ميامي، المعلومات الاستخباراتية للسلطات الفنزويلية.

وتابع: قال دونوفان: "نستخدم بعض الأصول نفسها التي قد نستخدمها لتتبع التهديدات في نصف الكرة الأرضية لضمان بقاء الطرق مفتوحة ومعرفة مواقع المباني المتضررة"، مضيفًا أن بعض هذه المعلومات قد يصعب على السلطات الفنزويلية الحصول عليها "من على أرض الواقع".



يمثل هذا تحولًا لافتًا للأحداث بالنسبة للجيش الأمريكي، الذي نفذ في 3 يناير عملية مداهمة لاعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونقله جوًا إلى نيويورك لمحاكمته بتهم تهريب المخدرات. وينفي مادورو ارتكاب أي مخالفات.

في الشهر الماضي، نفذ الجيش الأمريكي غارة أسفرت عن مقتل زعيم عصابة "ترين دي أراغوا" الإجرامية داخل السجون الفنزويلية، وذلك بالتنسيق مع السلطات الفنزويلية.

قال دونوفان: "لم يمضِ وقت طويل على الثالث من يناير فكروا فقط في كيفية تطور هذه العلاقة".

ضرب زلزالان بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجة على مقياس ريختر فنزويلا، بفارق أقل من دقيقة، يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى انهيار مبانٍ واحتجاز آلاف الأشخاص تحت الأنقاض.

ومع تضاؤل ​​فرص النجاة ساعةً بعد ساعة، صرّح رئيس البرلمان الفنزويلي، خورخي رودريجيز، يوم الثلاثاء، بأنه لم يتم إنقاذ سوى ناجٍ واحد حتى الآن، وهو طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات، وذلك خلال اليوم السادس من جهود الإنقاذ. إلا أن هذه الجهود لا تزال جارية.

وقال دونوفان إن قوات مشاة البحرية الأمريكية كانت أول القوات الأمريكية التي وصلت إلى الأرض لمساعدة فرق الإنقاذ في البحث بين الأنقاض للعثور على ناجين.

وقد ساعد الجيش الأمريكي في نقل مدنيين جواً، بمن فيهم منقذون من فيرفاكس، فيرجينيا، والذين نشروا مقطع فيديو خلال عطلة نهاية الأسبوع لعملية إنقاذ أم وطفلها البالغ من العمر تسعة أشهر.

وأضاف أن العملية الأوسع نطاقاً تتطلب جهوداً لوجستية مكثفة، حيث تركز على ضمان عدم تراكم المساعدات الدولية المنقذة للحياة عند نقاط الدخول.

وذكر أن العملية برمتها تتطلب جهوداً لوجستية مكثفة، وتركز على المساعدة في ضمان عدم تكدس المساعدات الدولية المنقذة للحياة عند نقاط الدخول.

قال دونوفان: "لأن هذه الأحداث قد تنحرف عن مسارها أحيانًا. إذ يتم جلب كميات كبيرة من المواد دون وجود آليات لوجستية لنقل المساعدات إلى المناطق المتضررة".

واجهت حكومة فنزويلا انتقادات لتقاعسها عن التحرك مبكرًا لإرسال معدات ثقيلة وفرق بحث وإنقاذ، تاركةً السكان يواجهون مصيرهم بمفردهم، مستخدمين أيديهم ومجارفهم وحبالهم في محاولات يائسة للعثور على أقاربهم خلال الأيام الأولى الحاسمة التي أعقبت الكارثة.



وبحلول يوم السبت، عرض التلفزيون الرسمي معدات بناء ثقيلة وهي تفرز الطوب والخرسانة المحطمة في بعض الأماكن. وقال السكان إن فرق إنقاذ أجنبية ساعدتهم في انتشال الجثث.

عند سؤاله عن الإحباطات داخل فنزويلا إزاء استجابة الحكومة، كان دونوفان حذرًا، لكنه أقر بأن كاراكاس تعاني من عقود سابقة من سوء الإدارة التي "دمرت البنية التحتية للبلاد بشكل أساسي".

وأضاف أن النقص المُبلغ عنه في الأدوية والكوادر الطبية في المستشفيات قد يزيد من حدة الإحباطات.