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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ناسا: تضرر أكثر 58 ألف منشأة في فنزويلا جراء الزلزالين المدمرين

ناسا: تضرر أكثر 58 ألف منشأة في فنزويلا جراء الزلزالين المدمرين
ناسا: تضرر أكثر 58 ألف منشأة في فنزويلا جراء الزلزالين المدمرين
أ ش أ

 قدر باحثون في وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أن ما يقرب من 58,870 منشأة قد تضررت أو دمرت جراء الزلزالين اللذين ضربا وسط وشمال فنزويلا الأسبوع الماضي.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم /الثلاثاء/ أن هذا التقييم يستند إلى بيانات رادارية من الأقمار الصناعية.

ويعكس هذا التقييم تغيرات مفاجئة في سطح الأرض تتوافق مع آثار الدمار، إلا أن البيانات لم تخضع بعد للتحقق الميداني.

وبحسب أحدث تقرير رسمي صادر عن الحكومة الفنزويلية، تعرضت 855 منشأة لأضرار منذ يوم الأربعاء الماضي، منها 189 منشأة انهارت بالكامل.

وارتفعت حصيلة الضحايا إلى 1719 قتيلا على الأقل ، وفق ما أعلن رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز أمس الإثنين.

وأوضح رودريغيز أن 5034 شخصا أصيبوا في الزلزالين، بينما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين.

في السياق ذاته ، تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن حوالى 50 ألف شخص في عداد المفقودين، بينما تستمر عمليات البحث عن ناجين محتملين.

وكالة الفضاء الأمريكية ناسا الزلزالين اللذين ضربا وسط وشمال فنزويلا الأقمار الصناعية الحكومة الفنزويلية

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