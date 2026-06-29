الصين بصدد إرسال مساعدات طارئة بقيمة 100 مليون يوان إلى فنزويلا

أعلنت الصين اليوم /الاثنين/ عزمها إرسال مساعدات مادية طارئة بقيمة 100 مليون يوان إلى فنزويلا؛ لدعم جهود الإنقاذ وإعادة الإعمار في أعقاب الزلزالين اللذين ضربا البلاد الأسبوع الماضي.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جو جياكون - في مؤتمر صحفي نقلته قناة "تيليسور" الفنزويلية - بأنه سيتم إرسال المساعدات في أسرع وقت ممكن، كما قدمت الصين صورا فضائية للمناطق المتضررة لدعم عمليات الاستجابة للكوارث.

وأوضح أن الشركات الصينية العاملة في فنزويلا والجالية الصينية هناك قدمت معدات هندسية ومستلزمات طبية أساسية لعمليات الإغاثة، بالإضافة إلى تشكيل فرق إنقاذ تشارك بنشاط في جهود البحث والإنقاذ.

وأضاف أن "الصين على استعداد لمواصلة تقديم المزيد من الدعم لفنزويلا؛ بما يتناسب مع تطورات الوضع على أرض الواقع والاحتياجات الناجمة عن الكارثة".

وكان زلزالان متتاليان قد ضربا فنزويلا في 24 يونيو الجاري، أحدهما بقوة 7.2 درجة، تبعه بعد فترة وجيزة هزة أرضية بقوة 7.5 درجة.

وقد أسفرت الكارثة عن مقتل نحو 1500 شخص، وإصابة أكثر من 3 آلاف آخرين، وتضرر نحو 70 ألف أسرة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد مع استمرار جهود البحث والإنقاذ.