رئيس بنما يعلن عزم بلاده إرسال أكثر من 200 طن من المساعدات إلى فنزويلا

أعلن رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو عزم بلاده إرسال أكثر من 200 طن من المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا في أعقاب الهزتين الأرضيتين اللتين ضربتا البلاد الإٍسبوع الماضي وتسببتا في مقتل وإصابة وفقدان المئات من الأشخاص.

وأكد مولينو - في منشور على منصة "إكس" - دعم بنما إلى فنزويلا في أعقاب هذه المأساة الكبيرة وتقديم كل الدعم اللازم لها، مشيرا إلى أن المساعدات الإنسانية تشمل غذاء ودواء. وفق شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم /الإثنين/.

وكان زلزالان متتاليان قد ضربا فنزويلا في 24 يونيو الجاري، أحدهما بقوة 7.2 درجة، تبعه بعد فترة وجيزة هزة أرضية بقوة 7.5 درجة.

وقد أسفرت الكارثة عن مقتل نحو 1500 شخص، وإصابة أكثر من 3 آلاف آخرين، وتضرر نحو 70 ألف أسرة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد مع استمرار جهود البحث والإنقاذ.