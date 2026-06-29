هزة ارتدادية بقوة 4,6 درجات تضرب فنزويلا

تعرضت فنزويلا، اليوم /الإثنين/، لهزة ارتدادية بلغت شدتها 4,6 درجات، هي الأعنف من بين توابع الزلزالين المدمرين الذين ضربا البلاد الأربعاء الماضي وأسفرا عن مقتل ما يقرب من 1500 شخص.

وقال رئيس المجلس الوطني في فنزويلا خورخي رودريجيز - في منشور عبر تليجرام - إن الهزة متوسطة الشدة لم تؤد إلى وقوع أي أضرار إضافية في أي من مناطق البلاد، بحسب ما نقلته صجيفة "إل ناسيونال" الفنزويلية.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الهزة الأرضية، التي شعر بها السكان في كاراكاس ولا جوايرا، وقع مركزها على بُعد 27 كم من منطقة كاراباييدا في ولاية لاجوايرا، وهي الولاية الأكثر تضرراً من زلزالي الأربعاء.

يأتي ذلك فيما تسابق فرق الإنقاذ الزمن للعثور على ناجين بين أنقاض المباني التي انهارت بفعل الزلزالين المدمرين الذين بلغت شدتهما 7,2 و 7,5 درجات.