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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فنزويلا: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلازل إلى 1719 قتيلا

زلزال فنزويلا
زلزال فنزويلا
القسم الخارجي

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلازل في فنزويلا إلى 1719 قتيلاً، مع إصابة أكثر من 5000 شخص، ودخول ما لا يقل عن 22000 إلى المستشفيات، وفقاً لما أعلنته السلطات في البلاد.

بعد ظهر يوم 24 يونيو، ضربت البلاد هزتان أرضيتان قويتان في المنطقة الوسطى: الأولى بلغت قوتها 7.2 درجة، وبعد دقيقة واحدة فقط، الثانية بلغت قوتها 7.5 درجة، وكلاهما كان مركزهما في ولاية ياراكوي، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وقالت رئيسة فنزويلا ديلسي رودريجيز إن أكثر من 14000 عنصر من القوات المسلحة والشرطة يقومون بدوريات في المنطقة، حيث تم إغلاق الطرق المؤدية إليها، ويتطلب الدخول إليها تصاريح خاصة.

وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن أكثر من 6 ملايين شخص قد يتأثرون، منهم نحو مليوني شخص في العاصمة كاراكاس وحدها.

واستمر وصول فرق البحث والإنقاذ والمساعدات الخارجية من المكسيك والولايات المتحدة والبرازيل والسلفادور وفرنسا ودول أخرى يوم السبت. 

تعتبر منظمات الإغاثة الساعات الـ 48 إلى 72 الأولى حاسمة لإنقاذ الناجين، مع إمكانية تمديد هذه الفترة في حال توفر الغذاء والماء.

وأفاد مسؤولون فنزويليون بوصول 17 رحلة جوية تقلّ أكثر من 1600 من أعضاء فرق الإنقاذ حتى يوم السبت.

فنزويلا ضحايا الزلازل الزلازل في فنزويلا رئيسة فنزويلا ديلسي رودريجيز

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