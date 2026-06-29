"موانئ" تطلق خط البحر الأحمر السريع للحاويات بين ينبع والسخنة والعقبة

أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" بدء تشغيل خط البحر الأحمر السريع للحاويات في ميناء الملك فهد الصناعي بينبع، حيث استقبل الميناء السفينة "فلك الجبيل"، التي ترفع العلم السعودي، بصفتها أول سفينة يخصصها الناقل الوطني "شركة فلك البحرية" لهذا الخط الملاحي، حاملة أول شحنة حاويات للميناء بالتعاون مع شركة سابك ومحطة بوابة البحر الأحمر، وبطاقة استيعابية تبلغ 1100 حاوية قياسية، بما يسهم في تعزيز تنافسية خدمات موانئ المملكة وتطوير عملياتها.

ويأتي ذلك في إطار الشراكات الإستراتيجية التي تبرمها "موانئ" مع كبرى الخطوط الملاحية الوطنية والعالمية، بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، للإسهام في ترسيخ موقع المملكة على الصعيدين الاستثماري واللوجستي، إضافة إلى تنمية الصادرات والواردات الوطنية غير النفطية، وجذب الاستثمارات.

تعزيز النقل الساحلي لسفن الحاويات

وتعكس هذه الخطوة توجه الهيئة نحو تعظيم الاستفادة من الموقع الإستراتيجي لميناء الملك فهد الصناعي بينبع على ساحل البحر الأحمر، وتعزيز دوره في دعم حركة التجارة البحرية بالمملكة، مستندًا إلى ما يتمتع به الميناء من كفاءة تشغيلية عالية، بما يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتوسيع خيارات الربط الملاحي للمستفيدين.

ويسهم الخط الملاحي الجديد في تعزيز النقل الساحلي لسفن الحاويات بين ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، وربط الميناءين مع ميناءي العقبة في الأردن والعين السخنة في مصر، كما سيدعم فتح مسارات مباشرة لشحن وتصدير المنتجات الوطنية، وزيادة كميات المناولة بالموانئ السعودية، إلى جانب الإسهام في الاستيراد المباشر من الموانئ العالمية، وتعزيز التبادل التجاري.

ويعد ميناء الملك فهد الصناعي بينبع أحد أهم الموانئ في المملكة، كونه الأكبر في تحميل الزيت الخام والمنتجات المكررة والبتروكيماويات على ساحل البحر الأحمر، كما يتوسط الخط التجاري بين أمريكا وأوروبا والشرق الأقصى عبر قناة السويس وباب المندب، بطاقة استيعابية تصل إلى 210 ملايين طن، ما يعزز مكانته كمحور رئيسي في حركة التجارة البحرية الإقليمية والدولية.