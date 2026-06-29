قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفراعنة يسبقون الجميع.. مفاجأة عربية في كأس العالم
منزل متنقل كامل التجهيزات للبيع .. بسعر يتخطى مليون دولار | صور
الاستقرار والإصلاحات الاقتصادية يدفعان الاستثمارات النرويجية للتوسع في السوق المصري
اعتماد هبوط الدراويش رسميا .. اتحاد الكرة يخطر الإسماعيلي بقرعة القسم الثاني
أبو العينين: الحوافز الضريبية شجعت الصناعات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام للاقتصاد الرسمي
أحمد موسى: إيران لن تتخلى عن السلاح النووي
القطارات كانت مريضة.. أحمد موسى: الرئيس السيسي قضى على العشوائيات
إيطاليا: اتفاق لبنان وإسرائيل خطوة مهمة وروما مستعدة لدعم مرحلة ما بعد اليونيفيل
خالد عبد الغفار وهالة زايد وكمال أبو عيطة الأبرز .. وزراء وشخصيات عامة في عزاء وزير الصحة الأسبق
برصاص الاحتلال.. استشهاد حارس مرمى خدمات خانيونس سليم الأشقر
فيفا يعوض مانشستر يونايتد بمبلغ ضخم بعد إصابة لاعبه في المونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"موانئ" تطلق خط البحر الأحمر السريع للحاويات بين ينبع والسخنة والعقبة

"موانئ" تطلق خط البحر الأحمر السريع للحاويات
"موانئ" تطلق خط البحر الأحمر السريع للحاويات
الديب أبوعلي

أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" بدء تشغيل خط البحر الأحمر السريع للحاويات في ميناء الملك فهد الصناعي بينبع، حيث استقبل الميناء السفينة "فلك الجبيل"، التي ترفع العلم السعودي، بصفتها أول سفينة يخصصها الناقل الوطني "شركة فلك البحرية" لهذا الخط الملاحي، حاملة أول شحنة حاويات للميناء بالتعاون مع شركة سابك ومحطة بوابة البحر الأحمر، وبطاقة استيعابية تبلغ 1100 حاوية قياسية، بما يسهم في تعزيز تنافسية خدمات موانئ المملكة وتطوير عملياتها.

ويأتي ذلك في إطار الشراكات الإستراتيجية التي تبرمها "موانئ" مع كبرى الخطوط الملاحية الوطنية والعالمية، بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، للإسهام في ترسيخ موقع المملكة على الصعيدين الاستثماري واللوجستي، إضافة إلى تنمية الصادرات والواردات الوطنية غير النفطية، وجذب الاستثمارات.

تعزيز النقل الساحلي لسفن الحاويات

وتعكس هذه الخطوة توجه الهيئة نحو تعظيم الاستفادة من الموقع الإستراتيجي لميناء الملك فهد الصناعي بينبع على ساحل البحر الأحمر، وتعزيز دوره في دعم حركة التجارة البحرية بالمملكة، مستندًا إلى ما يتمتع به الميناء من كفاءة تشغيلية عالية، بما يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتوسيع خيارات الربط الملاحي للمستفيدين.

ويسهم الخط الملاحي الجديد في تعزيز النقل الساحلي لسفن الحاويات بين ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، وربط الميناءين مع ميناءي العقبة في الأردن والعين السخنة في مصر، كما سيدعم فتح مسارات مباشرة لشحن وتصدير المنتجات الوطنية، وزيادة كميات المناولة بالموانئ السعودية، إلى جانب الإسهام في الاستيراد المباشر من الموانئ العالمية، وتعزيز التبادل التجاري.

ويعد ميناء الملك فهد الصناعي بينبع أحد أهم الموانئ في المملكة، كونه الأكبر في تحميل الزيت الخام والمنتجات المكررة والبتروكيماويات على ساحل البحر الأحمر، كما يتوسط الخط التجاري بين أمريكا وأوروبا والشرق الأقصى عبر قناة السويس وباب المندب، بطاقة استيعابية تصل إلى 210 ملايين طن، ما يعزز مكانته كمحور رئيسي في حركة التجارة البحرية الإقليمية والدولية.

البحر الأحمر ميناء الملك فهد الصناعي ميناء الملك فهد العقبة السخنة موانئ الهيئة العامة للموانئ شركة فلك البحرية قناة السويس باب المندب العين السخنة المملكة سلاسل الإمداد ميناء جدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المستشار هشام بدوي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الضريبة على الدخل

هبة مجدي

مصدر مقرب يكشف حقيقة إصابة هبة مجدي بالسرطان |خاص

الخبز

حقيقة تطبيق الدعم النقدي بداية من يوليو.. ورفع سعر الخبز لـ 150 قرشًا

الفراخ

الفراخ نزلت تانى.. أسعار الدواجن والبيض اليوم

المنشور

يتاجر في المخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل وفاة لاعب المصارعة المحبوس

تعرف على مرض هبة مجدي.. 10 علامات صامتة لا تتجاهلها

تعرف على مرض هبة مجدي.. 10 علامات صامتة لا تتجاهلها

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026 .. جدول الأجور الجديدة

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين

خسارة فادحة لـ الجنيه الذهب خلال أسبوع

ترشيحاتنا

نسرين طافش وأحمد الجوهري

من نفي الشائعات لإعلان الانفصال.. القصة الكاملة لإنهاء علاقة نسرين طافش وأحمد جوهر

صورة أرشيفية

حزمة مالية جديدة.. تفاصيل زيادة دخل ملايين الموظفين

الدولار يهزم المعدن الأصفر.. الذهب يفقد بريقه والبنوك العالمية تخفض توقعاتها

الدولار يهزم المعدن الأصفر.. الذهب ينهار والبنوك العالمية تخفض توقعاتها

بالصور

أخطاء عند شحن الهاتف تقلل عمر البطارية

أخطاء عند شحن الهاتف تقلل عمر البطارية
أخطاء عند شحن الهاتف تقلل عمر البطارية
أخطاء عند شحن الهاتف تقلل عمر البطارية

نسرين طافش بين الفن والحياة الخاصة.. محطات أثارت الجدل وانفصال متكرر | تقرير

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

قبل إعلان إصابتها بالسرطان.. لقطات رومانسية جمعت هبة مجدي بزوجها تخطف القلوب

قبل إعلان إصابتها بالسرطان.. لقطات رومانسية جمعت هبة مجدي بزوجها تخطف القلوب
قبل إعلان إصابتها بالسرطان.. لقطات رومانسية جمعت هبة مجدي بزوجها تخطف القلوب
قبل إعلان إصابتها بالسرطان.. لقطات رومانسية جمعت هبة مجدي بزوجها تخطف القلوب

طريقة عمل آيس كريم المانجو بمكونين فقط.. وصفة صيفية منعشة بدون ماكينة

طريقة عمل آيس كريم المانجو بمكونين فقط.. وصفة صيفية منعشة بدون ماكينة
طريقة عمل آيس كريم المانجو بمكونين فقط.. وصفة صيفية منعشة بدون ماكينة
طريقة عمل آيس كريم المانجو بمكونين فقط.. وصفة صيفية منعشة بدون ماكينة

فيديو

الفريق ياسر الطودي

قائد قوات الدفاع الجوي: لدينا أحدث الإمكانيات والأنظمة لحماية سماء مصر

الإعلامية سهير شلبي

انهيار سهير شلبي أثناء تشييع جنازة شقيقها.. والعزاء غدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: عندما تنطق الأرقام .. 30 يونيو.. أنقذت الهوية وأعادت بناء الدولة المصرية

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل تحكمنا الخوارزميات أكثر مما نفهمها؟

د. وليد فاروق مدير مرصد الذهب

د. وليد فاروق يكتب: كيف غيّرت أسعار الفائدة والدولار قواعد سوق الذهب عالميًا ؟

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: دردشة على القهوة.. حكاية 10 سنين غيرت شكل مصر

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

المزيد