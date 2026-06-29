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السعودية: التعاون الدولي ضرورة لمواجهة تحديات الأمن المائي عالميا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية: التعاون الدولي ضرورة لمواجهة تحديات الأمن المائي عالميا

المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن
المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن
الديب أبوعلي

أكدت المملكة العربية السعودية، أن التحديات المتزايدة لتحقيق الأمن المائي على المستوى العالمي تتطلب تسريع الانتقال من مرحلة الحوار إلى التنفيذ، وتحويل الالتزامات العامة إلى نتائج عملية قابلة للقياس، مشددة على أهمية تعزيز التعاون والشراكة الدولية وتسخير الإمكانات والخبرات في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية، بما يعظم أثر المنتدى العالمي الحادي عشر للمياه، الذي تستضيفه العاصمة الرياض خلال العام المقبل.

جاء ذلك في كلمة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، خلال الاجتماع التشاوري الثاني لأصحاب المصلحة للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه، الذي عُقد اليوم ضمن فعاليات أسبوع المياه السعودي الأول بمدينة جدة، والمقام خلال الفترة من 28 يونيو إلى 2 يوليو 2026، بهدف استعراض اهتمامات الوزراء وأولوياتهم بصورة فعالة استعدادًا لانعقاد المنتدى العام المقبل.

وأوضح الفضلي، أن الاجتماع يأتي في مرحلة مهمة من التحضير للمنتدى، مشيرًا إلى العمل المشترك مع المجلس العالمي للمياه وكافة الشركاء لبناء برنامج طموح يعكس أولويات الدول والمناطق المختلفة، ويعزز التكامل بين الحوار السياسي والخبرة الفنية والتجارب العملية، بما يسهم في تعظيم مخرجات المنتدى. وأضاف أن هذه المشاورات تمثل خطوة أساسية لاستعراض المرئيات، وتبادل الخبرات، ومناقشة الموضوعات التي ستتناولها الاجتماعات الوزارية خلال المنتدى.

أسبوع المياه السعودي الأول 

وأشار إلى أن المسار الوزاري للمنتدى يحظى بأهمية خاصة، إذ يتيح للوزراء والمسؤولين عن قطاعات المياه والقطاعات ذات الصلة فرصة صياغة أولويات مشتركة، وتعزيز الالتزام السياسي، وتوجيه الجهود الدولية نحو حلول عملية قابلة للتنفيذ والتوسع، بما يسهم في تحويل التحديات المشتركة إلى مبادرات عملية تخدم الأجيال القادمة.

كما أوضح أن الجلسة التشاورية ركزت على ثلاث أولويات رئيسة، تشمل الرسائل السياسية للعمل المشترك، والموضوعات التي تدفع التعاون الدولي عبر الاجتماعات الوزارية في عام 2027، إلى جانب المبادرات والإجراءات العملية الرامية إلى تعزيز أمن المياه واستدامتها.

وشهدت الجلسة الوزارية التشاورية، التي حضرها نحو 11 وزيرًا ومسؤولًا عن المياه، مناقشة التوجيهات العليا للمسار الوزاري، والأولويات والرسائل الرئيسة التي ستتضمنها مسودة الإعلان الوزاري، إضافة إلى الموضوعات المقترحة للجلسات الحوارية الوزارية، كما قدم عدد من الوزراء ورؤساء المنظمات الدولية مداخلات استعرضوا خلالها أبرز القضايا المطروحة ورؤى دولهم ومنظماتهم بشأن المنتدى.

ومن المقرر أن تُدرج المداخلات والمرئيات التي طُرحت خلال الجلسة ضمن قائمة أولية بالموضوعات والخيارات المقترحة للإعلان الوزاري والجلسات الحوارية، تمهيدًا لمواصلة تطويرها خلال المراحل المقبلة من المسار الوزاري، وصولًا إلى انعقاد المنتدى العالمي الحادي عشر للمياه في مارس 2027.

وتستضيف المملكة العربية السعودية المنتدى العالمي الحادي عشر للمياه في العاصمة الرياض خلال مارس 2027، بمشاركة دولية واسعة تضم ممثلي الحكومات وأصحاب المصلحة من مختلف أنحاء العالم، تأكيدًا لدورها الريادي في قطاع المياه، ودعمًا لشعار المنتدى "العمل لغدٍ أفضل".

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