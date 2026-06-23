وزير الزراعة اللبنانى ونظيره السعودى يبحثان سبل تعزيز التعاون واستكمال إجراءات فتح السوق السعودية أمام الصادرات اللبنانية

بحث وزير الزراعة اللبناني نزار هاني مع وزير البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، خلال اتصال هاتفى سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين ومتابعة الإجراءات المرتبطة بإعادة فتح السوق السعودية أمام المنتجات الزراعية اللبنانية، في خطوة تعكس متانة العلاقات الأخوية بين لبنان والمملكة.

وأعرب نزار هاني عن تقديره للمملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً على قرار إعادة فتح السوق السعودية أمام الصادرات الزراعية اللبنانية ، معتبراً أن هذه الخطوة تشكل محطة مفصلية في مسار العلاقات الاقتصادية والزراعية بين البلدين، وتسهم في دعم القطاع الزراعي اللبناني وتعزيز دخل المزارعين وتحسين أوضاع الأسر الريفية. كما وجه الشكر إلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود على دعمه المستمر للبنان وجهوده في تعزيز التعاون المشترك.

وأشار الوزير اللبناني إلى مذكرة وجهتها وزارة الزراعة عبر السفارة السعودية في بيروت تتضمن مقترحات لتعزيز التنسيق بين الجانبين، لافتاً إلى الاتفاق على عقد اجتماع افتراضي قريب بين المسؤولين المعنيين في الوزارتين لبحث أولويات التعاون ووضع إطار عمل للمرحلتين الحالية والمستقبلية.

من جهته، أكد الفضلي حرص المملكة على تطوير التعاون الزراعي والتبادل التجاري مع لبنان، مشدداً على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية والصحية ومتطلبات الحجر الزراعي، فيما اتفق الوزيران على عقد اجتماع للجنة الزراعية اللبنانية – السعودية المشتركة قريباً لبحث الجوانب الفنية والإجرائية ووضع آليات عملية تعزز الشراكة الزراعية بين البلدين.